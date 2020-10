Tidigare ifrågasatt – nu har han fått nytt kontrakt

Han valdes som fjärde spelare totalt 2016 av Edmonton Oilers. Sedan har han blivit ifrågasatt och spelade förra säsongen i Kärpät. Nu har den tidigare supertalangen skrivit på ett tvåårskontrakt med Edmonton Oilers.

Jesse Puljujärvi har haft det svårt att anpassa sig till NHL. Så pass svårt att han ofta var utanför matchtruppen. Det gjorde att han gick till Kärpät i finska ligan för att få speltid. Sedan dess har turerna kring hans vara eller icke vara i Edmonton Oilers varit många.

Men nu får han nytt förtroende. Puljujärvi har skrivit på ett nytt kontrakt på två år med Edmonton Oilers, klubben som draftade honom högt 2016.

Jesse Puljujärvi gjorde 53 poäng på 56 matcher i Kärpät förra säsongen. Han är noterad för 139 matcher för Oilers och 39 poäng. Denna säsong har han hittills spelat två matcher och står noterad för ett mål.

Welcome back, Jesse!



The #Oilers have signed forward Jesse Puljujarvi to a two-year contract through the 2021-22 season.#LetsGoOilers https://t.co/tk8oiaaD3R