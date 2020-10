Predators storstädar – Turris uppsatt på waivers

Nashville fortsätter att rensa. Nu köps 32-årige Kyle Turris ut från sitt kontrakt. Men det var inte gratis.

Kyle Turris hade fyra år kvar på sitt kontrakt med Nashville. Men nu har tredjevalet i draften från 2007 blivit utköpt av Nashville Predators. Han kommer dock att få 2 miljoner dollar fram till 2027/2028.

Den rutinerade tvåvägscentern stod för 31 poäng, fördelat på 9 mål och 22 assist på 62 matcher förra säsongen. Han har tidigare i sin NHL-karriär representerat Phoenix (Arizona), Ottawa och nu senast Nashville

Nashville har även köpt ut backen Steven Santini. Han har mestadels huserat i AHL.

The Nashville Predators have placed forward Kyle Turris and defenceman Steven Santini on unconditional waivers for the purpose of buying out their contracts.



Turris has 4 years at $6 million per year left on his contract. He will now carry a annual $2 million cap until 2027/28.