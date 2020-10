"Inte säkert en operation kan ordna problemen"

Förra veckan berättade Sportsnets Elliotte Friedman att Edmontons svenske back Oscar Klefbom kan tvingas till operation för att få bukt på sina axelproblem. I en intervju med nhl.com berättade Oilers general manager Ken Holland att en operation potentiellt kan hålla svensken borta från spel under hela den kommande säsongen.

Nu kommer oroande rapporterer från TSN-medarbetaren Jason Gregor.

På OilersNation skriver Gregor att två olika källor berättat för honom att Klefbom dragits med stora axelproblem i många år nu och att han lider av kronisk artrit i den skadade axeln. Enligt Gregor ska problemen ha stört Klefbom så pass mycket under hockeysäsongen att han haft problem med sömnen under stundom.

"Det är inte säkert att en operation kan ordna problemen", skriver Gregor.

För Gregor bekräftade Ken Holland att det inte var ett tvärlätt beslut att fatta huruvida Klefbom ska operera axeln eller inte. Han berättar vidare att Klefbom har träffat "ett par" axelspecialister.



"Why wait two months? If it was that easy, he would make that decision (to have surgery). He played with some pain, and we shut him down in February for nine games. He went to a specialist, and it isn't as simple as have surgery. He has seen a couple shoulder doctors." Holland.