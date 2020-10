Inför draftnatten: Så följer talangerna dramatiken

✔️ Ser tilllsammans med mamma och pappa ✔️ Anordnar ”draftvaka” med lagkamraten ✔️ Bjuder in vännerna

I natt går NHL-draften äntligen av stapeln. Till skillnad från tidigare år får de svenska storlöftena följa spektaklet från tv-soffan, snarare än på plats i draftarenan.

För Hockeysverige.se berättar här Alexander Holtz, Noel Gunler, Emil Andrae och William Wallinder om hur de kommer att följer nattens dramatik.

I vanliga fall hade de största svenska talangerna redan varit draftade vid det här laget. Ursprungsplanen var att hålla NHL-draften i Montreal under helgen efter midsommar, det vill säga den 26 och 27 juni.

De planerna grusades i slutet av maj, då NHL meddelade att man valt att flytta både NHL Awards och draften till ett senare datum. Det nya datumet för draften blev först den 9 och 10 oktober, men i början av september stod det klart att draften skulle genomföras den 6 och 7 oktober istället.

Tittar man på kalendern idag så ser man dagen äntligen är kommen.

Draftdagen.

BJUDER IN VÄNNERNA

Under natten mellan tisdag och onsdag, svensk tid, kommer förstarundan av årets NHL-draft att gå av stapeln, samtidigt som runda två till sju kommer att genomföras under eftermiddagen och aftonen i morgon, svensk tid.

För många svenska hockeytalanger blir det en lång kväll och natt. För Alexander Holtz ser väntan inte ut att bli allt för lång, då han väntas vara ett topp 10-val på de allra flesta draftrankingarna.

– Det blir hemma med familj och vänner. Jag har bjudit hit några av mina närmaste kompisar som kommer att sitta och kika tillsammans med min familj. Det kommer att bli väldigt kul och jag ser framemot natten, säger Holtz.

Alexander Holtz.

Holtz är ett givet val i den första rundan. Samtidigt finns en hel del andra svenskar som ligger i gränslandet mellan första rundan och senare rundor i draften.

En av dessa är Luleås stora forwardstalang Noel Gunler.

– Jag kommer att följa draften hemma tillsammans med min familj och mina agenter, som kommer upp hit till Luleå. Vi kommer att tillbringa kvällen och natten hemma hos mamma och pappa. Vi blir ett gäng. Det ska bli en otroligt spännande och rolig kväll och natt, berättar Gunler för Hockeysverige.se.

ANORDNAR "DRAFTVAKA" MED LAGKAMRATEN

En annan spelare som kommer att sitta klistrad framför tv-skärmen under kvällen och natten är HV71-backen Emil Andrae.

– Jag och Zion (Nybeck) har samma agenter, Micke Rossell och Micke Nylander, så vi ska vara på Vox Hotel här i Jönköping och följa det tillsammans med våra familjer. Sen kommer Rossell och ”Mike” att komma hit senare och göra oss sällskap, också, berättar Andrae.

– Det blir lite middag och så innan. Vi får försöka göra något kul av det, så att det inte allt blir så avslaget med tanke på att det sker digitalt. Det är tråkigt att inte kunna vara på plats, men man får göra det bästa utav det.

En annan svensk backtalang, Modos storlöfte William Wallinder, får sällskap av familjen från Sollefteå som gör den drygt nio mil långa resan till Örnsköldsvik.

– Vi kommer att sitta och kolla tillsammans. Det känns riktigt kul. Väldigt spännande, säger Wallinder.

William Wallinder.

"DEN SOM VÄNTAR PÅ NÅGOT GOTT..."

Väntan upp till draftdagen har varit lång och otålig.

– Det kommer bli en dag och natt man aldrig kommer att glömma, säger Alexander Holtz.

– Det här är något jag sett framemot jättelänge. Att bli draftad är något man gått och drömt om hela livet, egentligen. Jag har jobbat väldigt hårt för att vara där jag är i dag, så det är klart att man har tänkt på denna dag länge. Sen hade jag helst velat gjort det i sommar och fått stå på en scen, men nu är saker som det är. Men vad är det man brukar säga? Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Emil Andrae och Noel Gunler är inne på samma spår.

– Det är klart att man har längtat efter den här dagen och att den ska bli av, framförallt. Det har ju blivit framskjutet ganska lång tid, så det är klart att man gått och väntat på att det ska bli av. Men när datumet blev satt så har man så klart gått och tänkt på det lite mer och ju närmare det har kommit, desto mer förväntansfull blir man. Det ska bara bli roligt, säger Andrae.

– Redan när man gick in till förra säsongen så var den här dagen en dag man såg framemot. Man kan väl säga att det varit i alla fall över ett år som man har haft siktet på den här dagen, sen har man så klart alltid haft NHL-draften som ett stort mål ända från att man var liten, fyller Gunler i och fortsätter:

– Men det har kommit mer på tal de senaste ett-två åren, så det är väl då det har börjat komma in i ens huvud mer och mer. Man har tänkt på draftdagen till och från under en längre tid.

Noel Gunler.

Även William Wallinder har haft draften i bakhuvudet under en längre tid.

– Man har haft det i tankarna länge, men ända sedan de satte datumet har man längtat. Det var tråkigt att det inte blev av i somras, det hade varit ganska skönt att göra bort det nu, men det blev som det blev. Det är inte så mycket jag kan göra åt saken.

"MAN HAR JU INGEN ANING OM VAD SOM KOMMER HÄNDA"

Gunler och Andrae delar en känsla av både förväntan och nervositet.

– Det är självklart spänt och förväntansfullt. Man har ju inte så mycket man kan bestämma över. Självklart är jag nervös, men samtidigt ska det bara bli väldigt, väldigt kul, säger Gunler.

– Det är klart att det kommer bli lite nervigt, men nu när man inte kan vara på plats så blir det nog inte exakt samma nerver. Men jag tror att det kommer vara ganska lugnt, ändå. Jag är bara förväntansfull och jävligt glad över att det äntligen händer, fyller Andrae i och fortsätter:

– Man har ju ingen aning om vad som kommer hända, så det är klart att man måste vara på tå för att hänga med på alla svängar, säger Andrae med ett skratt.

Emil Andrae.

Nervositeten är mer påtaglig hos William Wallinder.

– Jag är väl ändå ganska nervös, säger han och skrattar.

– Det är ganska spänt. Väldigt spänt. Jag skulle ljuga om jag sade något annat. Men det ska nog gå bra, oavsett hur det slutar.

Även för Alexander Holtz, som är ett givet toppval i draften, är det spänt inför nattens dramatik.

– Det är klart att jag är lite nervös, men jag är mest förväntansfull. De här timmarna som man går och väntar just nu blir väldigt, väldigt, långa. Man vill bara att allt ska dra igång, säger han.

Wallinder, Gunler och Andrae är samtliga spelare som kan gå i förstarundan, men om det inte skulle bli så att man tingas redan under natten till onsdag, svensk tid, så kommer talangerna inte låta sig bli nedslagna.

"SKULLE VARA MIN STÖRSTA BEDRIFT I LIVET"

Även i morgon afton, när de resterande sex rundorna går av stapeln, kommer talangerna att få sällskap av nära och kära.

– Vi kommer köra ett liknande upplägg i morgon, skulle jag tro. Mina agenter är här i Luleå även i morgon så vi ska försöka hitta på lite grejer. Blir det så att jag inte går i natt så blir det så att vi lägger upp något imorgon också, säger Gunler.

– Oavsett om jag går i första eller om det blir tidigt på andra rundan så kommer jag vara otroligt glad och stolt. Men självklart hade det varit lite extra kul att gå redan i första.

William Wallinder fyller i:

– Att bara bli tagen av ett lag är ett mål man haft länge. Men att bli tagen redan i natt hade varit sjukt mäktigt!

Hur häftigt hade det varit att få gå redan i förstarundan?

– Det skulle nog vara min största bedrift i livet, än så länge. Men vi får väl se, man ska väl inte ha för höga förväntningar, men man kan hålla tummarna i alla fall. Det kommer jag göra stenhårt, säger Wallinder.

Emil Andrae vill så klart gå i förstarundan, men ser det mer som en bonus än något annat.

– Vi har bestämt att vi ska följa båda kvällarna och blir jag inte draftad i förstarundan så gör inte det mig så mycket. Jag ser det bara som en bonus och en ”boost”. Det spelar egentligen ingen roll, jag blir ju inte bättre bara för att jag blir draftad i förstarundan eller i fjärderundan, säger Andrae.

– Oavsett vad så kommer jag fortfarande att vara samma Emil dagen efter.