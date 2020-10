Veteranen fortsätter – skriver nytt kontrakt

Jason Spezza flyttade till Toronto Maple Leafs för att vinna Stanley Cup och var otroligt besviken när det blev sorti redan i play in-spelet.

37-åringen ger det dock en ny chans då han nu skriver på ett nytt ettårskontrakt med Toronto.

Toronto Maple Leafs behåller sin ålderman.

Under måndagen meddelar nämligen klassikerklubben att man skriver ett nytt kontrakt med 37-årige centern Jason Spezza. Det nya avtalet är värt 700 000 dollar, vilket även är minimilönen för ett NHL-kontrakt.

Spezza flyttade till Toronto Maple Leafs inför den gångna säsongen i sin jakt på Stanley Cup-bucklan. Det blev dock sorti redan i play in-spelet mot Columbus Blue Jackets och veteranen, som aldrig har fått lägga vantarna på pokalen, var en av de mest besvikna spelarna i Toronto.

Nu är han dock tillbaka för att ta revansch och siktet är återigen inställt på att vinna den efterlängtade Lord Stanley.

37-åringen gjorde 25 poäng på 58 matcher förra säsongen. Den tidigare Ottawa- och Dallasspelaren har totalt spelat 1 123 NHL-matcher och har stått för 940 poäng.

