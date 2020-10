Svenske stortalangen lånas ut till schweizisk klubb

Här kommer nästa svensk som lånas ut till Europa inför starten på nästa NHL-säsong.

Det handlar om Erik Brännström som skickas till SCL Tiger i Langnau, Schweiz där han kommer att inleda säsongen inför NHL-campen i mitten av november.

Langnau kom näst sist i NLA förra säsongen och har inlett med en förlust den här hösten. Erik Brännström blir klubbens första NHL-förstärkning.

The #Sens have loaned defenceman Erik Brannstrom to SC Langnau (Swiss NLA). Per the agreement, Brannstrom will be returned to the #Sens ahead of Ottawa’s 2020-21 NHL training camp.