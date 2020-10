Sharks trejdar till sig tidigare stjärnmålvakten

Efter sex raka säsonger i Minnesota Wild är nu Devan Dubnyk klar för en ny NHL-klubb.

Under måndagskvällen har han nämligen trejdats till San Jose Sharks i utbyte mot ett femterundeval.

Devan Dubnyk är klar för spel i sin femte NHL-klubb i karriären.

Efter att tidigare ha spelat i Edmonton Oilers, Nashville Predators och Arizona Coyotes har amerikanen spenderat de sex senaste säsongerna i Minnesota Wild där han växte ut till en toppmålvakt i NHL. Han nominerades bland annat till Vezina Trophy 2015.

Den senaste säsongen var dock tung för 34-åringen som svajade i sitt spel och blev utkonkurrerad av Alex Stalock. Därför väljer nu Minnesota att trejda Dubnyk till San Jose Sharks tillsammans med ett val i sjunde rundan 2022 i utbyte mot ett val i femte rundan 2022.

– Devan har varit en av ligans toppmålvakter i många år och efter att vi har spelat mot honom så många år i den västra konferensen så är vår stab väldigt bekant med honom. När vi är på väg in i vad som kommer vara en unik säsong så kommer den här värvningen ge oss ett erfaret och högkvalitativt målvaktspar, säger Sharks GM Doug Wilson.

TRADE: We have acquired goaltender Devan Dubnyk and a 2022 seventh-round draft pick from the @mnwild in exchanged for a 2022 fifth-round draft pick https://t.co/R53o6n14z9@SAPSports | #SJSharks pic.twitter.com/8liowlgdkz