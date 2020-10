Skriver nytt kontrakt - klar för en fjärde säsong

Carter Hart har tagit över förstaspaden i Flyers. Nu är det klart vem som kommer ta den andra målvaktsplatsen i Philadelphia nästa säsong: Brian Elliott.

Veteranen har skrivit på ett ettårskontrakt värt 1,5 miljoner dollar och går således ned i lön. Inför förra säsongen skrev han nämligen också på ett ettårskontrakt, men det var värt två miljoner dollar.

Brian Elliott går in på sin fjärde säsong i Philadelphia. Han har stått 43, 26 och 31 matcher under sina tidigare tre och legat mellan 89,9 och 90,9 i räddningsprocent och mellan 2,66 och 2,96 i insläppta mål per match.



