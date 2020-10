Familjemedlem coronasmittad – då ställs matchen in

Klockan 16:00, svensk tid, skulle HPK och Vasa Sport ställas mot varandra i den finska ligans andra omgång. Nu står det dock klart att matchen skjuts upp till ett nytt datum.

Via sin hemsida meddelar Liiga att en familjemedlem till en person som ingår i finska HPK:s lag under gårdagen testats positivt för covid-19, vilket gör att ligan nu väljer att ta det säkra före det osäkra och ställa in aftonens möte i Tavastehus.

Personen som smittats fanns på plats under torsdagens ligapremiär mellan HPK och Kärpät.

Ligan har ännu inte bestämt ett nytt datum för den uppskjutna matchen. I hemmalaget finns inga svenskar, men i gästande Sport återfinns den här säsongen både Patrik Karlkvist och Sebastian Stålberg.

