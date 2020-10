Slovakien mot ljusare tider: "Början på ett trendbrott"

Slovakien – en hockeynation i förfall? Kanske inte länge till. I flera år har några av nationens största profiler jobbat för att räta upp skeppet. Snart kan det komma på rätt köl igen.



Fem år har gått sedan 27 av Slovakiens mest namnkunniga spelare skrev under en protest mot det egna ishockeyförbundet och bojkottade landslaget.

Syftet var att avsätta styrelsen som man ansåg vara korrupt och kontraproduktiv för landets talangutveckling.

Kuppen lyckades.

I dag sitter flera av spelarna själva på viktiga poster i förbundet. Miroslav Satan är ordförande och i den verkställande kommittén finns bland andra Michal Handzus.

– Jag tror att många bra saker har gjorts och att fler kommer följa. Det har byggts starka fundament även om de är underjordiska och ännu inte synliga, sa Handzus i en intervju med Sport.sk ifjol.

Nu börjar några första ljusstrimmor komma till ytan.

UNG VÅG AV SKICKLIGA SPELARE

Andreas Elvstrand, självuttalad expert i ämnet, menar att NHL-drafterna 2022 och 2023 ser ut att bli Slovakiens bästa på länge.

– Det är såklart tidigt att säga, men flera slovaker i de kullarna har potential att bli valda i första- eller andrarundan, tror han.

Flera 16-åringar knackar redan på dörren till J20-landslaget.

Forwarden Juraj Slafkovsky har redan debuterat och backen Simon Nemec väntas också ta plats i JVM-truppen. Vidare kan även centern Filip Mesar blanda sig i leken medan Rastislav Elias kan bli aktuell som tredjemålvakt.

– Kortsiktigt är det ett svaghetstecken att så många unga spelare konkurrerar om platser, samtidigt talar det för en ljusare framtid. Kanske är det början på ett trendbrott vi ser, säger Andreas Elvstrand.

Han konstaterar dock att Slovakien har en lång väg kvar tillbaka till fornstora dagar.

– Men det är nog inte där ribban ska ligga heller. Deras duktiga generation 70-talister fostrades i Tjeckoslovakien och under kommunistiskt styre. Det var mycket billigare att spela ishockey och därmed fanns en mycket större bredd.

SATSAR PÅ HOCKEYAKADEMIER

Slovakien är ett land med drygt fem miljoner invånare. Det är likvärdigt med Finland men antalet rinkar är bara en fjärdedel så många.

I förra veckan presenterade förbundet en ny spännande satsning. Varje region i landet ska ha en egen hockeyakademi senast 2023.

– Vi tror att projektet är nyckeln till framtiden för slovakisk ishockey men också för idrotten i allmänhet, säger ordföranden Miroslav Satan till tidningen Novy cas och fortsätter:

– Idén att kombinera utbildning med idrott, och att kunna erbjuda unga utövare en institution som förbereder dem för livet är ett mål alla borde ha, gemensamt.

Miroslav Satan.Foto: Imago Sportfoto



PÅ BÄTTRINGSVÄGEN

Satsningen kan locka fler juniorer att stanna hemma längre. I dagsläget flyttar många spelare till Sverige och Finland i tidig ålder och därefter vidare till Kanada.

– Trots att det är nästan 30 år sedan Slovakien blev självständigt har det inhemska utvecklingsprogrammet aldrig tagit fart, men förhoppningsvis ser vi snart frukten av de insatser som gjorts och fortfarande görs, säger Andreas Elvstrand.

Närmast står NHL-draften 2020 för dörren.

Hur ser utsikterna ut för Slovakien?

– Inte lika bra som 2022 och 2023, men troligtvis bättre än 2021. Jag tror att fyra eller fem slovaker blir draftade. Det får anses vara ett hyggligt antal när man jämför med hur det brukar se ut.

Nedan listar Andreas Elvstrand de hetaste slovakerna inför draften:

1) Martin Chromiak, forward, Kingston Frontenacs (OHL)

"Den kanske mest intressanta forwarden som kommit fram från Slovakien sedan Tomas Tatar och Richard Panik. Framför allt är det handledsskottet (i synnerhet releasen) som sticker ut, men Chromiak visar även bra blick och passningsförmåga. Behöver jobba på explosiviteten och skridskoåkningen även om toppfarten är bra. Frågetecken finns i defensiven och i det fysiska spelet, men de flesta experter verkar vara överens om att Chromiak kommer att draftas i andrarundan. Jag tror också att han landar där."

Potential: Topp 6-forward

Liknar: Brock Boeser

2) Marko Stacha, back, Vancouver Giants (WHL)

"Ett stort utropstecken på JVM förra året. Inledde turneringen på läktaren innan han kom in och var Slovakiens bäste back. Stacha är lugn under press, en säker passningsspelare och håller precis rätt avstånd (gap control) till motståndarna. På grund av coronaviruset ställdes U18-VM in, vilket kan göra att han gått under radarn hos många scouter. De flesta rankningar har andra slovaker högre upp på draftlistan, och förmodligen tingas Stacha i de sista rundorna, men i min värld borde han bli vald tidigare."

Potential: Topp 4-back

Liknar: Hampus Lindholm

3) Samuel Hlavaj, målvakt, Sherbrooke Phoenix (QMJHL)

"En målvakt med bra storlek och atletik. Den kombinationen kommer alltid att locka scouter. Ifjol blev Hlavaj ovald i draften, men efter en imponerande säsong i QMJHL rankar Central Scouting honom nu som trea bland målvakter i Nordamerika. Dessvärre har han aldrig gett något stabilt intryck i den slovakiska landslagströjan. Tenderar att gå ner på knä för tidigt, vilket gör honom sårbar när skotten kommer högt. Men om Hlavaj kan hitta rätt nivå i aggressiviteten och jobba på vinklarna ser han onekligen spännande ut."

Potential: Backup-målvakt

Liknar: Darcy Kuemper

4) Samuel Knazko, back, TPS (U20 SM-Sarja)



"En renodlad offensiv back som är aggressiv över hela banan. Knazko tvekar aldrig från att pincha i den offensiva zonen och är alltid snabbt framme på puckföraren. Han är mobil på skridskorna och hans passningsspel är en tillgång i power play. Å andra sidan är Knazko ganska valpig i sitt spel och frågan är hur hans högrisktagande stil kommer att fungera på högre nivå. Han försöker ofta göra lite för mycket på egen hand, vilket leder till misstag med och utan puck. Alltjämt en intressant back för den moderna ishockeyn."

Potential: Topp 6-back

Liknar: Jake Gardiner

5) Oliver Okuliar, forward, Lethbridge Hurricanes (WHL)

"Bland de äldsta spelarna i draften. Okuliar är 20 år och har blivit förbisedd i draften två gånger tidigare, men han har stegvis blivit bättre och bättre i de kanadensiska juniorligorna. Nu spås han bli vald i de sena rundorna. Måhända att Okuliar inte är den skickligaste spelaren, men det väger han upp med pricksäkert målskytte och bra inställning. Om han inte blir draftad väntar nog ett kontrakt i Nordamerika på Free Agent-marknaden, antingen med ett lag i AHL eller ett tvåvägskontrakt i NHL."

Potential: Topp 9-forward

Liknar: Jake DeBrusk

Bubblare:

Matej Kaslik, center, Chicoutimi Saguenéens (QMJHL)



"En spelare rankad på 248:e plats av Future Considerations inför draften. Kaslik blir alltså förmodligen inte ens vald, men utifrån det jag sett av honom vore han ett bra pick i sjätte eller sjunde rundan. När Slovakiens och Tjeckiens U20-landslag spelade trippelmöte i slutet av juli var han genomgående en av de bästa spelarna på isen. Kaslik är en ansvarsfull tvåvägscenter, en duktig skridskoåkare och bra passningsspelare. Kom inte till rätta i Malmös J20-lag förra säsongen. Blir spännande att följa honom i QMJHL."

Potential: Topp 9-forward

Liknar: David Krejci