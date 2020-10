Ex-stjärnan kan köpas ut: "Har inte gått bra"

– Kan han hitta tillbaka till sitt tidigare spel? Det är frågan, säger han till nhl.com.

Utköpsfönstret är öppet fram till den åttonde oktober. Igår var det Henrik Lundqvist som köptes ut, tidigare gick Bobby Ryan samma öde till mötes, och här har vi ett annat tungt namn som kan tvingas gå samma väg. Det är nämligen långt ifrån säkert att Kyle Turris blir kvar i Nashville.

Turris kom till Nashville från Ottawa i trelagstrejden där Matt Duchene var den största pusselbiten, och gjorde inledningsvis det bra. Han gjorde 42 poäng på 65 matcher och såg verkligen ut som en spelare som skulle hjälpa Predators offensiv. I samband med trejden belönades han med ett sexårskontakt värt sex miljoner dollar, och det såg i alla fall inledningsvis ut som ett helt okej kontrakt.

"DÅ VAR HAN EN OTROLIG SPELARE"

Sen hände någonting.

Det har blivit 23 poäng på 55 matcher och 31 poäng på 62 matcher de två senaste säsongerna. Stundtals har Turris till och med varit petad. Nu kan han, föga förvånande, köpas ut från de fyra sista åren hos Nashville.

– När vi trejdade till oss Kyle var han en otrolig spelare som gav vårt lag en boost. Men av någon anledning har det inte gått bra de senaste åren och det är något vi måste väga in när vi de kommande veckorna ska bestämma oss för vad vi vill göra. Jag utesluter ingenting, säger GM David Poile till nhl.com.

– Vi har pratat med Kyle och hans agent. Kan han hitta tillbaka till sitt tidigare spel? Det är frågan, säger GM David Poile.

Om Turris skulle köpas ut kommer Nashville, enligt CapFriendly, behöva betala honom två miljoner dollar per år de kommande åtta säsongerna. De sparar alltså in fyra miljoner per år - men måste samtidigt betala honom under dubbelt så lång tid mot vad fallet är idag.

FINSKE CENTERN LÄMNAR

Nashville förväntas genomgå stora förändringar efter ännu en tuff säsong, där laget åkte ut i slutspelskvalet mot Arizona. De sparkade under förra säsongen coachen Peter Laviolette och ersatte med John Hynes, och till nästa säsong kommer exempelvis Mikael Granlund lämna klubben.

– Det handlar inte bara om Turris. Jag fick se vilket värde spelarna har och vilka förändringar vi kan göra och sen fatta ett beslut utifrån det. Det kommer hända mycket här den kommande veckan, eller så. Jag försöker hålla ett öppet sinne, säger GM Poile.

Kyle Turris gick trea i draften 2007, efter Patrick Kane och James van Riemsdyk. Han har som bäst gjort 64 poäng under en säsong.

