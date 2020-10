I stjärnans fotspår: "Hon har betytt jättemycket för mig"

– Hanna var också jätteung (13 år) då hon gick upp i SDHL. Jag har alltid velat gå i hennes fotspår, säger Utbult till hockeysverige.se.

– Tilde är grymt duktig individuellt, vilket jag tror har att göra med just uppväxten med spontanidrotten här ute, fyller Hanna Olsson i.

ÖCKERÖ (Hockeysverige.se)



”Från Öckerö loge hörs dragspel och bas och fullmånen lyser som var den av glas. Där dansar Fredrik Åkare kind emot kind med lilla fröken Cecilia Lind.”



Så inleder Cornelis Vreeswijk sin klassiska ”Balladen om Herr Fredrik Åkare och Cecilia Lind.



Till Öckerö kommun räknas även Björkö, Fotö, Hälsö, Hönö, Kalvsund, Källö-Knippla och Rörö. Från Häslö kommer också en av Sverige bästa hockeyspelare, Hanna Olsson men nu låter även ett 14-årigt stjärnskott från Öckerö, Tilde Utbult höra om sig. Bland annat har hon den här säsongen klivit in i Göteborgs SDHL-lag.

Hanna Olsson:

- Det som kommer upp när jag tänker på Tilde är att hon först och främst är väldigt driven. Hon älskar ishockey och allt som har med den att göra. Något som jag tror har och kommer ha nytta i hennes karriär är all ”spontanhockey” som vi har här ute i skärgården. Vi spelar mycket streethockey, även mycket allmänhetensåkning på loven där vi alla samlas och spelar på skoj.

- Tilde är grymt duktig individuellt, vilket jag tror har att göra med just uppväxten med spontanidrotten här ute. Hon står också mycket på skottrampen och skjuter och dribblar.

- I det stora hela tror jag att det är just den tekniska delen som vi i svensk damhockey har tappat lite. Vi tränar bra fysiskt men är efter i passning, mottagning, skott, skridsko och klubbteknik.

- Tilde älskar hockey och vill bli bäst. Hon vill sticka ut och ta plats. Kommer det fram fler tjejer med den inställningen så kommer det att lyfta svensk hockey.

Tilde Utbult.Ronnie Rönnkvist

Tilde Utbult har samma moderklubb som Hanna Olsson, det vill säga Skärgårdens SK, och var ung, väldigt ung när hon första gången klev in i kommunens ishall.

- Jag var väl ett år ungefär. När jag var yngre kollade jag alltid då mina bröder spelade. Pappa (Jörgen) var tränare för min bror, Hanna, (Linus) Nässén och alla dom, berättar Tilde Utbult då hockeysverige.se träffar henne på Öckerö samtidigt som hunden Easton busar högljutt med kattungen JOFA runt bordet där vi sitter.

- Nu minns jag inte första gången då jag var ute på isen, men jag var nog runt ett år då pappa åkte runt med mig i famnen. Då blev det också naturligt för mig att börja med hockey, alltså eftersom pappa var tränare och mina bröder spelade. Det blev att jag hängde med.

"RYAN LASCH HAR ALLTID VARIT EN FÖREBILD"

Brodern Joel Utbult spelar fortfarande för Skärgården och var även över till USA och spelade under en säsong. Däremot slutade andra brorsan, Elmer, då han var 14 år.



Hur har det fungerat att som idrottstjej växa upp på en skärgårdsö?

- Det har fungerat bra ändå. Vi har fina löpturer och allt sådant. Sedan är det jättemånga som idrottar här ute. Det är också genom idrotten jag fått nästan alla kompisar.

- Jag spelade även fotboll, men körde också ett tag Judo, Taekwondo och innebandy. Däremot höll jag inte alls länge på med det.

INSPIRERAS AV HANNA OLSSON

- Jag vet inte hur gammal jag var, men jag var väldigt liten i alla fall. Jag har jättemycket minnen från att jag åkte in dit tillsammans med kompisar, laget och föräldrarna.- Ryan Lasch i Frölunda har alltid varit en förebild för mig. Sedan är det såklart Joel (Lundqvist). Ryan Lasch har alltid varit poängkung, skjutit och gjort mål på allt så jag har alltid gillat honom väldigt mycket. Joel bor ju här ute. Dessutom är han center och kapten i Frölunda.

En given förebild inom damhockeyn växte upp på grannön Hässlö.

- Hanna (Olsson). Annars har jag inte haft så jättebra koll. Nu har jag lite mer koll på damhockeyspelare.

- Hon har betytt jättemycket för mig. När jag var i ishallen har jag fått träffa henne nästan varje vecka. Hanna var också jätteung (13 år) då hon gick upp i SDHL. Jag har alltid velat gå i hennes fotspår.

Hanna Olsson.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån





Har du känt att kan hon lyckas så kan jag också?

- Ja, lite, men jag vet också hur mycket jobb hon har lagt ner för att komma dit hon är idag, hur mycket hon har kämpat.



Är du beredd att lägga ner lika mycket jobb själv?

- Ja, det är jag, svarar 14-åringen utan någon som helst tvekan i rösten.

"VAR EN MÄKTIG UPPLEVELSE"

Tilde Utbult är inte ensam tjej på Öckerö som spelar hockey. Här ute finns en bra grundplåt för att på sikt få fram flera bra tjejer till bland annat SDHL.

- Vi har faktiskt ett nystartat tjejlag här och det är många som har börjat spela senaste åren. Sedan är Holly Boney min granne. Hennes bror spelade i min brorsas lag. Vi träffades där och sedan hängde hon på till hockeyn. Efter det har vi alltid spelat tillsammans i 06:orna och 04:orna.

- Minsta tjejerna är runt sju år medan dom äldsta är 04:or. Vi är med i två serier i göteborgsområdet. En för äldre tjejerna och en för dom yngre.



Göteborgsforwarden gör ingen hemlighet av att hon trivs med att bo på en Skärgårdsö.

- Vi har nära till allt och jag åker nästan inget kollektiv även om möjligheten att åka buss finns. Här ute tar man mest cykeln eller ”moppen”.

- Vid sidan av hockeyn är jag mest med kompisar. På sommaren gillar jag att åka båt och bada. Mycket annat än så hinner jag inte med.





Redan under förra säsongen fick Tilde Utbult chansen att träna med Göteborgs SDHL-lag.

- Oscar Anell var tränare i Göteborg förra säsongen. Han kommer här utifrån så jag fick göra några träningar på försäsongen. Pappa har alltid varit tränare tillsammans med honom. Till den här säsongen var det sedan Stefanie (McKeough) som ringde mig.



Hur var det att åka in och träna med seniorer under förra försäsongen?

- Jag hängde inte med så mycket, skrattar Tilde Utbult och fortsätter:

- Jag var ganska mycket efter, men helt klart var det en mäktig upplevelse.



Den här säsongen har redan 14-åringen från Öckerö spelat två matcher i SDHL.

- Jag fick ändå några byten och det var riktigt roligt. Samtidigt är det en riktigt go lagkänsla i det laget. I första matchen mötte vi Modo och den andra Luleå. Luleå var faktiskt riktigt bra.

"SVÅRT I NÄRKAMPERNA"

Givetvis var det speciellt för Tilde Utbult att ställas mot Jenni Hiirikoski, Emma Nordin, Ronja Savolainen med flera i Luleå.

- Jag var helt fascinerad över hur duktiga alla var och hur bra alla spelade tillsammans.



Hur mycket tar du för dig i Göteborgs omklädningsrum?

- Lite, men jag är ganska tyst där jämfört med vad jag är här hemma, skrattar Utbult.



Ni pratar bara engelska i omklädningsrummet, hur har det fungerat?

- Jag blir ju väldigt blyg när jag ska prata engelska med folk. Jag är van att skriva engelska i skolan, men att prata är en helt annan grej. Det hjälper mig ändå med min engelska i skolan. På så vis är det bra.

- Utländska tjejerna är sociala allihop. Det är mest jag som är blyg när dom pratar med mig, det blir mest att jag svarar ”ja…” ha ha…

Det är en halvtimmes resa med bil och färja in till Göteborg, något som hon inte känt varit något stort problem den här säsongen.

- Jag tycker ändå att det har fungerat bra. Det är mest att mamma eller pappa inte har så mycket att göra då dom sitter på träningen i tre timmar och väntar på mig.



Vad har annars varit det tuffaste steget in i seniorhockeyn?

- Jag väger inte så mycket och är ganska kort (158/41) så det har varit nackdelen. Även om jag är en ganska bra skridskoåkare så blir det svårt i närkamperna när man är så pass liten.



Vad är din styrka som hockeyspelare?

- Mitt spelsinne skulle jag nog säga.



Nu har du tagit steget in i SDHL, vad blir nästa steg i din utveckling?

- Jag har inte tänkt så mycket på det, men jag har alltid velat spelat i landslaget så juniorlandslaget är mitt första mål.









DRÖMMER OM COLLEGE

Hockeygymnasium?

- Ja, det vill jag nog gå på. Det blir nästa år som jag ska söka det. Frölunda ska eventuellt starta hockeygym för tjejer och där skulle jag gärna vilja går. Det beror såklart på om dom hinner starta det innan jag börjar på gymnasiet.



Om det inte starta upp innan, kan du tänka dig att flytta iväg för att gå på ett hockeygymnasium?

- Jag tror att jag vill flytta då, alltså om jag kommer in.



Till Hanna Olsson i Jönköping?

- (Skratt) Det hade varit coolt.

College?

- Ja, det är också något jag drömt om även om det inte blir NHL som jag kanske trodde då jag var liten. Det skulle ändå bli en helt ny kultur, avslutar Tilde Utbult innan vi tar en promenad på ett soligt Öckerö ner till en liten hamn bara några hundra meter från familjens bostad för att få chansen att njuta lite av den fantastiska miljön som skärgårdsön bjuder på.



