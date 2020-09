KLART: Henrik Lundqvist tvingas lämna New York Rangers

Det blev 887 NHL-matcher i New York Rangers men nu är Henrik Lundqvists tid i "The Big Apple" över.

Klubben meddelar nämligen att man köper ut legendaren från sitt kontrakt där han skulle få 8,5 miljoner dollar i ytterligare ett år.

– Få spelare har varit lika viktiga för Rangers som Henrik Lundqvist, och vi är oerhört tacksamma för allt han har gjort för vår organisation. Under sina 15 år i klubben etablerade han sig inte bara som en av de bästa målvakterna som någonsin spelat, han har också varit en av hockeyns tuffaste tävlingsmänniskor och mest effektiva ambassadör. Han kommer alltid att vara en del av Rangers-familjen, säger New York Rangers ordförande James L. Dolan i ett pressmeddelande.



HENKES ORD OM TIDEN I RANGERS

Lundqvist kommer nu att ta upp 5,5 miljoner dollars löneutrymme för Rangers nästa säsong, i stället för 8,5 miljoner, och säsongen därefter kommer klubben betala 1,5 miljoner dollar för utköpet.

På Twitter går Henrik Lundqvist själv ut och tackar Rangers för de 15 åren han hade i klubben.

”Tack för ALLT! För 15 år sedan spelade jag min första match för New York Rangers. Jag kom hit med stora förhoppningar och stora drömmar men jag kunde aldrig i min vildaste fantasi ha föreställt mig den fantastiska resan som låg framför oss...”, skriver "Henke" bland annat på Twitter.

15 years ago, I played my first game for @NYRangers I came here with high hopes and big dreams but in my wildest imagination, I could never have pictured the amazing ride that lay ahead.. pic.twitter.com/uo0HJMZnCj — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) September 30, 2020

Representing this organization has been the biggest source of pride and joy in my life. I’m so grateful for the opportunity, for the friendships and for all the great memories created wearing the red, white and blue.

I will always cherish my time as a Ranger. — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) September 30, 2020

”EN AV VÅRA BÄSTA SPELARE GENOM TIDERNA”

Under sin tid i Rangers vann Lundqvist en Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt. Han fick även spela Stanley Cup-final 2014 men då förlorade New York Rangers med 4-1 i matcher mot Los Angeles Kings.

– Vi vill tacka Henrik för hans gränslösa bidrag till New York Rangers. Hans outtröttliga arbetsmoral, passion för spelet och kärlek till Rangers och New York gjorde det möjligt för honom att bli en av hockeyns allra största målvakter och en av vår klubbs bästa spelare genom tiderna. Vi önskar Henrik och hans familj all lycka framöver, säger klubbpresidenten John Davidson.

Det är oklart vad som händer nu med Henrik Lundqvist. Han är nu free agent och är därmed fri att skriva på för vilken NHL-klubb som helst. Om han inte går till en ny klubb så förväntas 38-åringen avsluta karriären.

There are many stars in this league. There are few icons.



Number 30, from Åre, Sweden, Henrik Lundqvist: You always have been, and always will be, a Ranger. pic.twitter.com/i5uqUQ9oQz — New York Rangers (@NYRangers) September 30, 2020

