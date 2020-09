Victor Hedman - slutspelets MVP

Med tio mål noterade han den tredje bästa målnoteringen någonsin för en back. Han spelade också extremt mycket - men var bara inne på tio baklängesmål i spel fem mot fem. Victor Hedman hade, precis som både 2015 och 2016, ett enormt slutspel. Och den här gången räckte det hela vägen.

Victor Hedman vann Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare. Och såklart: Stanley Cup.



– Det är en dröm som blir sann. Det vi gjort som lag, i den här bubblan, är otroligt, sade han till TV efter matchen.

Tidigare hade två svenskar vunnit priset, som är den tyngsta individuella utmärkelsen en spelare kan få: Nicklas Lidström 2002 och Henrik Zetterberg 2008. Nu kliver även Victor Hedman in i den extremt exklusiva skaran.

– Vi kommer vara Stanley Cup-mästare för alltid. När våra barn och barnbarn kollar på pokalen kommer våra namn stå där, sade svensken på presskonferensen.

Hedman har tidigare vunnit Norris Trophy en gång, och varit finalist fyra gånger. Nu blir han den andra svensken i historien att utses både till bästa back och till slutspelets mest värdefulla spelare.

– Jag kan inte berömma alla spelare nog. Det här är en laginsats rakt igenom, sade den ständigt ödmjuke Ö-vikssonen till NBC.

– Vi var beslutsamma till att slutföra jobbet. Vi har mycket talang i laget, och ett väldigt bra ledarksap.

Brayden Point var favorit till utmärkelsen med sina fem finalmål, ett av dem blev dessutom det mästerskapssäkrande, men Gary Bettman ropade i stället ut Victor Hedmans namn när trofén skulle delas ut. Hedman var också den som fick Stanley Cup av den skadade lagkaptenen Steven Stamkos, som fick ta emot pokalen först av alla.

What a ride it's been for these two!



Steven Stamkos passes the #StanleyCup to Victor Hedman.#NHLonSN pic.twitter.com/bUNEsdBY8Z