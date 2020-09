DOKUMENT: Supertalangen som ifrågasattes - och blev bäst

Året är 1996. Colorado vinner Stanley Cup. Peter Forsberg tar med pokalen till Örnsköldsvik. Victor Hedman får se den mytomspunna trofén för första gången.

*****

Det är den 25 september 2007. Modo har premiär i Elitserien och möter Djurgården på hemmaplan inför nästan 7000 åskådare. Med i laget finns ikoner som Niklas Sundström, Andreas Salmonsson, Per Svartvadet, Mattias Timander, Magnus Wernblom, Per-Åge Skröder och Hans Jonsson, och stora profiler som Fredrik Warg, Oscar Hedman, Pierre Hedin och Per Hållberg. Och en 16-åring vid namn Victor Hedman, som där och då blir en av de yngsta spelarna någonsin i Sveriges högstaliga.

Det var där det började.

Victor Hedman slog sig under Harald Lückners ledning in som ordinarie i Modo, som var regerande svenska mästare. Han spelade både U18-VM och U20-VM under säsongen och visade snabbt att han var något alldeles extra. Säsongen därpå kom genombrottet. Trots att han bara var 17 år när säsongen 08/09 inleddes lyckades han, som back, göra 21 poäng på 43 matcher i Elitserien. Det var då den bästa noteringen någonsin av en juniorback. Idag är 21-poängssäsongen tredje bäst av en juniorback. Trots att Hedman alltså alltså egentligen var junior ett år till.

Men då spelade han i NHL.

Victor Hedman.Bildbyrån



Under JVM hade Sverige ett stjärnfyllt lag som gick till final, men föll mot Kanada. För andra året i rad var Hedman med och tog silver. Den tänkte storstjärnan hade dock svårt att glänsa och den då mer okände Erik Karlsson var i stället Sveriges klart bästa back. Victor Hedman utmärkte sig i stället mest för den fajt han tog med Angelo Esposito efter att denne kört på Jacob Markström - men annars lämnade han turneringen utan att leva upp till den stora hajp som omgärdade hans namn vid tidpunkten.





Succén i Modo gjorde dock att det länge snackades om att han kunde gå etta i NHL-draften. Experterna var eniga om att det stod mellan tre spelare: John Tavares, Victor Hedman och Matt Duchene. New York Islanders hade förstavalet och plockade spelaren som trots allt var favorit till att gå som nummer ett: John Tavares. Därefter plockade Tampa Bay Victor Hedman och Colorado fick "nöja sig" med Matt Duchene. Vid tidpunkten när Hedman valdes som nummer två hade bara två svenskar i historien gått så högt: Mats Sundin som gick etta 1989, och Daniel Sedin som gick just tvåa tio år senare. Och exakt tio år senare gick alltså också Hedman som tvåa.

Det var tydligt att Ö-vik hade fått fram en ny supertalang, och att svensk hockey hade sett de första skären av den största backtalangen vi någonsin fått fram.

NHL-DEBUT DIREKT

Victor Hedman slog sig direkt in i Tampa Bay och även om han gjorde en klart godkänd säsong var det inget som stack ut. Tyler Myers (!) vann Calder Trophy, och Matt Duchene var finalist. Duchene som ju valdes precis efter Hedman i draften...

Ö-vikssonen stod sedan och stampade några säsonger. Hans poängskörd var 20, 26 och 23 under de tre första säsongerna i NHL och där och då såg han inte ut som en blivande världsback. Dessutom gjorde han två direkt svaga VM-turneringar som gjorde att han ifrågasattes även på hemmaplan.

Modoprofilerna Hedman och Zuccarello under VM 2010.Bildbyrån



Vid VM 2010 var han dock alltjämt junior och den folkliga opinionen höll sig någorlunda förlåtande. Annat var det vid hemma-VM 2012.

Sverige hade ett stjärnlag som vi då knappt sett maken till tidigare. I laget fanns Henrik Zetterberg, Daniel Alfredsson, Niklas Kronwall, Erik Karlsson,Loui Eriksson, Gabriel Landeskog, Patric Hörnqvist, Nicklas Bäckström, och Johan Franzén. För att nämna några. Men det svenska laget stod för ett rejält fiasko och åkte ut redan i kvartsfinalen. Och hårdast kritik av alla fick Victor Hedman.

SÅGADES

"Victor Hedman blandar verkligen briljans med att slå passar som håller på att fucka upp inte bara Pär Mårts utan hela den svenska offensiven,

och:

"Victor Hedman har varit en katastrof av dålig disciplin och dåligt samspel" skrev Sportbladets Lasse Anrell exempelvis.

Efter ett svagt JVM, där han skulle vara den stora stjärnan, hade Hedman återigen misslyckats med landslagsdressen på. Men det var efter VM-misslyckandet 2012 det började gå åt rätt håll för den storväxte backen.

För bröderna Sedin var det lockoutsäsongen 2004/2005 som vände allting. Fram tills dess hade de planer på att pausa NHL-karriären och dra hem till Modo igen. Men efter lockouten kom de tillbaka till NHL som storstjärnor, och sen var de två av världens bästa spelare under det kommande decenniet. Victor Hedman fick samma lyft under lockouten 2012/2013.

Tyvärr fick vi inte se honom eller de andra svenska NHL-stjärnorna i Elitserien (förutom Viktor Stålberg och Alexander Steen, såklart), så Hedman drog till KHL. Där spelade han för Barys Astana, och där fick vi för första gången se prov på vilken offensiv talang han också hade. I Tampa Bay var han på den här tiden nämligen en närmast en renodlat defensiv back. I KHL blev det 23 poäng på 26 matcher, och när han sen återvände till Tampa gjorde han det fullpumpad med självförtroende.

Bildbyrån



Hedman gjorde 20 poäng på 44 matcher och började närma sig något som kunde kallas för ett genombrott. Säsongen därpå gjorde han 55 poäng på 73 matcher och slutade femma i backarnas poängliga. Nu hade han gått från en defensiv bjässe till en tvåvägsback i världsklass. Victor Hedman hade blivit allt det som Tampa Bay hoppades på när de draftade honom. Men så var det ju det här med landslaget...

CHOCKPETADES FRÅN OS

Trots att Hedman var en av NHL:s allra bästa backar fick han inte plats i det svenska OS-laget i Sotji. Ett besked som chockade många, inte minst honom själv.

– Jag är sjukt besviken, sade han till Allehanda.

Och på frågan om han trodde att den svaga VM-turneringen 2012 låg honom i fatet svarade han:

– Jag hoppas inte det. Alla kan ha en dålig turnering och det känns helt fel att något som hände för två år sedan ska avgöra.

Pär Mårts sade något om att Victor Hedman var "för allround" och plockade i stället ut backar som Jonathan Ericsson och Henrik Tallinder. Även Jonas Brodin gick före Hedman och var förstereserv, bekräftade förbundsledningen.

– Brodin är en kille som det gör ont att peta. Han har en bra framtid, får spela mycket i Minnesota och får inte vara med i OS. Det är synd, sade Pär Mårts.

Sverige gjorde ett finfint OS och tog silver, trots att Henrik Sedin saknades och Henrik Zetterberg tvingades avbryta turneringen efter en match. Sen kom ju som bekant också dopinghärvan kring Nicklas Bäckström och lade sig som en blöt filt på hela turneringen. Men petningen av Victor Hedman har, trots framgången, varit en snackis sedan dess.

DOMINANTA SLUTSPEL

Sedan Mårts ratade honom 2014 har Victor Hedman spelat sex NHL-säsonger. Han har nominerats till Norris Trophy fyra av de säsongerna. 2014/2015 förstördes chanserna av en skada och 2015/2016 hade han en mellansäsong med sina mått mätt. Men de säsongerna stod han i stället för otroliga slutspel.

Strålman och Hedman briljerade.Bildbyrån



När Tampa Bay gick till final 2015 fick Hedman sitt stora, stora, stora genombrott för världspubliken. Det var då han blev en superstjärna i NHL. Han bar Tampa genom hela slutspelet och det talades till och med om att han var aktuell för Conn Smythe Trophy trots att de förlorade finalen. Hade Tampa besegrat Chicago hade det inte varit något snack om saken. Då hade svensken utsetts till MVP. 2016 då? Då gjorde han 14 poäng på bara 17 matcher i slutspelet innan Tampa åkte ut i konferensfinal mot Pittsburgh.

VANN NORRIS

2017 var Hedman finalist till priset efter att bland annat ha gjort flest poäng av alla backar i ligan (Det blev 16+56 på 79 matcher). Då vann emellertid svensken VM-guld med Tre Kronor i stället. Han fick till sist sin revansch för fiaskot 2012 och OS-petningen 2014. Dessutom gjorde han mål i VM-finalen mot Kanada, där han gjorde en stormatch och var en av isens giganter. Äntligen kom en landslagsframgång.

Nu fungerade helt plötsligt allting.

2018 kom till sist också svenskens Norris Trophy-seger. Även fast han kanske egentligen var bättre säsongens dessförinnan var det nu han prisades som ligans bästa back. Tampastjärnan gjorde 63 poäng på 77 matcher och blev den tredje svensken, efter Nicklas Lidström och Erik Karlsson, att utses till bäste back.

Nu var det inte längre någon som ifrågasatte det där draftvalet nio år tidigare, om man säger så.

Victor Hedman på NHL Awards 2018.Foto: Jeff Speer/Icon Sportswire



Förra säsongen hade Hedman en del skadebekymmer, och det blev "bara" 70 matcher. Det räckte dock för att han återigen skulle nomineras till bästa back. Slutspelet blev dock mörkt. En skada gjorde att han inte kunde göra sig själv rättvisa, och det blev bara två matcher. Utan Hedman hade Tampa ingen chans mot Columbus som svepte storfavoriten. Ett stjärntätt Tampa Bay hade svårt att få ihop alla bitar i slutspelet och det kändes länge som att Victor Hedman aldrig skulle få pricken över I:et i sin magiska karriär.

VÄNDE SÄSONGEN - I STOCKHOLM

Efter mardrömmen i slutspelet inledde både Hedman och Tampa den här säsongen svagt. Vändningen kom i Globenmatcherna mot Buffalo i november. Tampa Bay spelade ut uppstickaren och Victor Hedman fick ta emot det svenska folkets kärlek - och betalade tillbaka genom att vara en gigant i båda matcherna.

Sen gick det inte att stoppa varken honom eller Tampa Bay.

Han blev återigen finalist till Norris Trophy, för fjärde året i rad. Det hade ingen lyckats med sedan Nicklas Lidström. Hedman var aldrig nära att hota Roman Josí, men även ett halvdant år var han alltså topp-tre i världen. Och till skillnad från för Josí kom Victor Hedmans höjdpunkt som bekant i slutspelet.

Tampa Bay besegrade sina demoner och vann Stanley Cup. Victor Hedman var ännu bättre än under sina magiska slutspel 2015 och 2016. Han gjorde tio mål, den tredje bästa noteringen någonsin för en back. Trots att han spelade enooormt mycket var han bara inne på tio baklängesmål i fem mot fem under hela slutspelet. I Steven Stamkos skadefrånvaro vikarierade han dessutom som lagkapten och ledde verkligen sitt Tampa Bay både på och utanför isen.

Victor Hedman fick ta emot pokalen i natt.Bildbyrån



UTSÅGS TILL MEST VÄRDEFULL

Och när man i natt säkrade Stanley Cup utsågs Ö-vikskillen till slutspelets MVP, som tredje svensk i historien. 13 år och tre dagar efter debuten i Modo hade han gått igenom ett jättegenombrott i Sverige, en motgång i JVM, en närmast historisk framgång i NHL-draften, ett fiasko i VM, en OS-petning, smärtsamma slutspelsuttåg, fyra Norris-nomineringar, en Norris Trophy-seger - och nu har han också vunnit både den tyngsta lagtrofén och den tyngsta individuella trofén som finns inom hockeyvärlden.

Det var en snårig väg dit. Men nu, som 29-åring, har Victor Hedman utan tvekan klivit upp som en av de största i svensk ishockeyhistoria.

*****

Året är 2020. Om inte pandemin sätter stopp är det nu Victor Hedman som får ta med sig Stanley Cup-pokalen till Örnsköldsvik. Den här gången kanske en annan femårig pojke eller flicka ser den, och bestämmer sig för att uppfylla sina hockeymål.

Precis som Victor Hedman gjorde för 24 år sedan.