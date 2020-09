Dallassupportern släckte Stars hopp: "Helt otroligt"

– Jag är lite gladare än jag trodde, säger han efter matchen.

En Stanley Cup-final innehåller alltid oväntade historier, och det här är definitivt en av dem. Blake Coleman inledde säsongen i ett mycket svagt New Jersey. Han avslutar säsongen som Stanley Cup-mästare, och dessutom som hela slutspelets sista målskytt.

Och dessutom sänkte han det lag han själv växte upp som supporter till.

Blake Coleman är från staden Plano i Texas. Han var ungefär sju och ett halvt år när Dallas Stars vann sin hittills enda Stanley Cup år 1999. Ed Belfour, Mike Modano, Brett Hull och framför allt Conn Smythe Trophy-vinnaren Joe Niuwendyk blev Colemans idol.

21 år senare har han själv sänkt Dallas Stars i en Stanley Cup-final. Det var den nu 28-årige Blake Coleman som sköt det avslutande 2-0-målet i nattens sjätte finalmatch.

– Det är en dröm som blir sann. Det här är allting du jobbar för som hockeyspelare. Det känns otroligt och jag är lite gladare än jag trodde jag skulle vara, sade han i NBC och konstaterade sedan:

– Det har varit en lång väg hit, men det är så jävla värt det.

Coleman anslöt till Tampa Bay i februari och hann bara göra nio mål innan Covid-19 avbröt säsongen. Under slutspelet har han bildat en svårforcerad kedja med Yanni Gourde och ett annat nyförvärv, Barclay Goodrow, och i natt avslutade han alltså sitt slutspel med att göra sitt femte mål i Tampa Bay-tröjan.

Det lär dröja ett tag innan han gör ett lika minnesvärt mål igen.

Plano, Texas' Blake Coleman grew up idolizing Joe Nieuwendyk and the Stars and just put the Lightning up 2-0 over Dallas in the Stanley Cup Final. The world works in mysterious ways sometimes... pic.twitter.com/DfePhayUK2