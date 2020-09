Uppgifter: Stjärnan trejdas – här kan han hamna

Boston Bruins är emot att ge spelarna alltför dyra kontrakt då storstjärnorna Brad Marchand, Patrice Bergeron och David Pastrnak alla sitter på relativt billiga kontrakt, jämfört med vad de presterar.

Torey Krug sitter nu på ett utgående kontrakt och vill ha bra betalt – mer än vad Bruins är villiga att ge honom.

Enligt TSN:s Frank Seravalli ska Boston ha erbjudit Krug ett sexårskontrakt med en cap hit på 6,5 miljoner dollar, vilket vore värt totalt strax över 350 miljoner kronor. Ett maxbud från Bruins sida som dock Krug uppges ha nobbat.

Sounds like there has indeed been significant interest in teams trading for Torey Krug's rights (@RearAdBsBlog on the case). My belief is last offer from #NHLBruins to Krug's camp was 6 years x $6.5 million.