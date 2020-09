I natt har Tampa Bay Lightning ytterligare en chans att lägga vantarna på Stanley Cup-pokalen.

Man kommer dock att tvingas göra det utan skadade kaptenen Steven Stamkos som inte kommer till spel mer i finalserien. Nu menar Kevin Shattenkirk att laget motiveras av att vinna det för sin saknade stjärna.

– Om vi kan ta segern här i kväll så skulle det ju betyda oerhört mycket för honom också. Vi vill vinna det här för hans skull, säger han.

Under söndagsnatten kom beskedet att Steven Stamkos inte kommer att komma till spel mer i finalserien mot Dallas Stars. Tampa Bay Lightning kommer därmed att försöka vinna utan sin stora härförare.

Enligt Kevin Shattenkirk kommer man dock spela för sin kapten och försöka vinna för honom.

– Vi alla här vet vilken otroligt viktig del han är av vårt lag. Han har gjort så mycket för oss så att vi kunde ta oss så här långt. Han har varit här så länge och om vi kan ta segern här i kväll så skulle det ju betyda oerhört mycket för honom också. Vi vill vinna det här för hans skull, säger backen på presskonferensen inför nattens match.

Steven Stamkos har saknats för "Bolts" i princip hela slutspelet men kom in till den tredje finalmatchen, spelade nästan tre minuter och gjorde mål direkt. Även om 30-åringen inte kommer finnas med på isen så är han en stor inspiration för resten av laget.

– Han har föregått med gott exempel utanför isen genom att kämpa så hårt för att ta sig tillbaka. Att se honom bli belönad för det med målet han sköt var glädjande för oss alla och för honom själv också. Han har ett positivt inflytande på alla här och säger alltid rätt saker vid rätt tillfällen. Han vet hur man greppar tag i en individ och lyfter upp dem genom att säga rätt ord, säger Shattenkirk.

Steven Stamkos became the second NHL player – and first in more than 80 years – to score a goal while skating in his first game of the playoffs during the #StanleyCup Final. The other was Billy Taylor Sr. with Toronto in 1940 (Game 2 vs. NYR).#NHLStats: https://t.co/paTUCACJI8 pic.twitter.com/NATYyuBdz0