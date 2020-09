Prisades av NHL – nu köps han ut

Efter att ha brottats med alkoholproblem under en längre tid valde Bobby Ryan i höstas att ta itu med sina problem. Den amerikanske forwarden spelade inte någon match mellan den 16 november och 25 februari.

I hemmacomebacken mot Vancouver Canucks stod Ryan för tre mål i Senators 5–2-seger – och för en och en halv vecka sedan prisades amerikanen med Bill Masterton Trophy, priset som delas ut till den spelare som "bäst förkroppsligar ihärdighet, sportsmannaanda och hängivenhet till sporten ishockey".

Trots priset och det faktum att han tagit sig tillbaka till hockeyn igen ser nu 33-åringen ut att få ge sig ut på klubbjakt. Enligt TSN:s insider Darren Dreger kommer Ottawa att utnyttja den möjlighet man har att köpa sig ur kontraktet med Ryan, som har en lönetaksträff på 7,25 miljoner dollar.

Expect the Ottawa Senators to place Bobby Ryan on waivers for the purpose of a buyout.