”Tanken var att jag skulle återvända – men...”

Efter en säsong i AHL med Cleveland Monsters är Anton Karlsson tillbaka i SHL – men den här gången i HV71.

För hockeysverige.se berättar nu backen att tanken egentligen var att han skulle stanna kvar i Nordamerika men att det förändrades under sommaren.

– De ville ha tillbaka mig men sedan hamnade jag i en situation då jag var tvungen att kolla runt efter annat, säger 27-åringen.

Anton Karlsson är tillbaka inom svensk ishockey.

Han lämnade Linköping efter säsongen 2018/19 för att spela AHL-hockey med Cleveland Monsters, som är farmarlag till Columbus Blue Jackets.

Det blev dock endast en säsong i Nordamerika innan det förra veckan stod klart att han återvänder till SHL och skrev på för HV71.

I lördagens SHL-premiär mot Frölunda fick backen göra sin första match i HV-tröja.

– Det blev väl ingen kanondebut direkt. Vad jag sett än så länge på de få träningar så tycker jag att vi verkar ha oerhört stor kapacitet att göra något bra den här säsongen. Det är självklart en match vi bara vill glömma, säger Karlsson till hockeysverige.se om 3-0-förlusten.

De flesta spelare har hunnit ladda upp under försäsongen men för Anton Karlsson var det den första matchen sedan i våras. Det blev därför endast bara drygt fem minuters istid för 27-åringen i debuten.

– Jag hade en bra dialog med tränaren innan och nu fick jag hoppa rätt in i hetluften. Det är svårt med så få minuter men det var ju första matchen sedan i mars för mig och då var det på liten rink. Det var bara skönt att få hoppa in och känna lite på det så här i början, säger han och fortsätter:

– Det gäller att bara ta timme för timme och dygn för dygn för mig här. Det är mycket nya intryck och så i en ny förening och det har gått så fort här de senaste dagarna så jag försöker bara komma in i det mer och mer för varje dag som går.

Anton Karlsson i HV-tröjan, här i duell med Frölundas Elmer Söderblom.Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



”VILLE TESTA EN SÄSONG TILL DÄR BORTA”

Det var i måndags förra veckan som HV71 släppte nyheten att man skrivit ett ettårskontrakt med Karlsson. Då stod det även klart att han inte skulle återvända till AHL den här säsongen. Nu berättar han dock att planen egentligen var att han skulle stanna i Nordamerika.

– Jag var nöjd med min säsong borta i AHL. Vi hade ett bra "exit meeting" där med ledningen och det lät som att de ville ha tillbaka mig och tanken var att jag skulle återvända, men sedan gick jag en lång del av sommaren och väntade på hur läget skulle bli – om det ens skulle bli någon AHL-hockey.

– Det verkade ju inte se så ljust ut med det och då hamnade jag i en situation då jag var tvungen att kolla runt efter annat. Jag kikade på lag i Europa och HV71 dök upp som alternativ och jag hade en bra dialog med deras ledning. Efter snackat med dem kände jag snabbt att det här är rätt för mig just nu.

Anton Karlsson hade med andra ord kunnat börja leta efter en ny klubb tidigare om han hade velat, i stället för att skriva på samma vecka som SHL-premiären som det nu blev. Anledningen till att hans besked dröjde var för att han ville vänta ut hur det skulle bli med AHL-säsongen.

– Ja, jag ville testa en säsong till där borta nu när man vet förutsättningarna lite bättre, och det är väl inte kört än på något sätt. Nu har jag hamnat i en bra klubb där jag känner att jag kan fortsätta utvecklas.

Då skulle det kunna vara aktuellt att vända tillbaka dit senare i stället?

– Det är jättesvårt att uttala mig om nu. Det är ju omöjligt att veta hur allting kommer se ut om ett år.

Trots att ett ömsesidigt intresse fanns för att hålla kvar smålänningen i Cleveland Monsters blev det inte så. För honom var det viktigt att säkerställa att uppehållet från hockeyn inte skulle bli för långt.

– Vi var överens om att de ville ha tillbaka mig, sedan var det ju så att vi inte visste hur det skulle bli med säsongen. Säg att jag hade skrivit på där och AHL inte börjat förrän i januari, då hade jag gått väldigt lång tid utan att spela hockey och det hade inte varit så bra för min utveckling.

Hade du inte kunnat skriva ett nytt kontrakt med Cleveland och sedan lånas ut till Sverige fram till att AHL-säsongen börjar, så som flera andra gjort?

– Nej. När (Johan) Hult ringde mig och berättade om deras plan och hur miljön där är så kände jag att jag ville ha lite lugn och ro efter allt som hänt, ta ett år här i Sverige. Det känns som att det vore bra för mig.

Anton Karlsson har aldrig tidigare haft någon koppling till HV71 men under hans sista säsong i Linköping florerade flera rykten som sade att han var på väg till Jönköping. Då blev det AHL-spel för backen. Nu menar han att de ryktena inte stämde då han endast har haft kontakt med HV innan han värvades dit nu i september.

– Jag kommer ihåg det och det var ingenting som varken jag eller agenten hade någon aning om. Jag vet inte hur det kom sig, om det var någon som förknippade mig lokalt här. Jag vet ju inte om de hade något intresse för mig då men hade jag ingen dialog med HV71 i alla fall.



”VAR OCH KOLLADE PÅ HV71 SOM LITEN”

HV71 är dock ändå lite av en "hemmaklubb" för Karlsson då han är född och uppvuxen i Vetlanda som ligger i Jönköpings län, cirka sju mil söder om staden Jönköping.

– Det är klart, det är roligt att det blir mer lokalt på något sätt. Som liten pojk har jag också varit och kollat på matcher här i Kinnarps Arena, som det hette då. Det är klart att det blir coolt på det sättet.

– Jag får ha familjen nära och så också, men det var ju inte just därför jag valde HV71 utan det handlade ju mer om själva organisationen.

Något annat som lockade honom till HV71 är känslan han har fått kring laget. För första gången på länge kommer han nu nämligen få chansen att spela i ett tippat topplag.

– Jag tycker absolut att vi är en guldkandidat, det måste jag säga. Man krigar ju alltid, oavsett var man är, för att vinna någonting. Här i Sverige är det ju något som jag inte har gjort på A-lagsnivå tidigare.

Anton Karlsson i Cleveland Monsters.Foto: David Kirouac/Icon Sportswire



Anton Karlsson kommer som bekant ifrån en säsong i AHL med Cleveland Monsters, farmarlag till Columbus Blue Jackets. Det var hans första säsong i karriären utanför Sveriges gränser. När han ser tillbaka på det beskriver han det som en häftig och lärorik upplevelse.

– Jag startade ju upp direkt med nya erfarenheter där med NHL-campen i Columbus. Jag var nöjd med min camp där och fick göra två träningsmatcher med Columbus vilket var vilket lärorikt, man fick ju möta några av de bästa spelarna i världen.

– Sedan hamnade jag som planerat i Cleveland och ju längre säsongen gick desto mer förtroende och speltid fick jag. Jag tycker ändå att jag anpassade mig fort till spelet på liten rink.

– Det var ett lärorikt år på många sätt, inte bara taktiskt och utvecklande som hockeyspelare, utan även att orka hålla upp en hög nivå i många antal matcher på kort tid. Man fick vara mer redo och mentalt påkopplad hela tiden för ibland spelade man ju matcher tre dagar i rad, fredag, lördag och söndag.

Det var inte bara hockeyspelaren Anton Karlsson som utvecklades under tiden i Cleveland. Han, liksom många andra före honom, understryker att det är utvecklande som människa att åka över till Nordamerika, komma bort från tryggheten hemma i Sverige och uppleva en helt annan kultur.

– Ja, jag lärde mig mycket som människa också. USA är ett land som är coolt på många sätt. Det är en väldigt annorlunda kultur. Jag fick vara i Kanada också lite under några bortamatcher, där märkte man ju att hockeyn verkligen är religion. Jag ångrar verkligen inte att jag åkte över och tog ett år där.

Vad skulle du säga att du tar med dig från spelet i AHL?

– Det låter kanske lite konstigt men det är nästan som en annan sport där borta. Man spelar på ett helt annat sätt. Förhoppningsvis har jag lärt mig att ta snabbare beslut. Det är mycket fysiskt spel också och det blir ju fler närkamper när rinken är mindre. Förhoppningsvis har man lärt sig att vara lite tuffare och rent defensivt så har det nog gett mig ganska mycket.

Kommer du tillbaka som en bättre spelare nu då?

– Förhoppningsvis gör man ju det. Nu ska jag ju i och för sig anpassa mig tillbaka till stor rink igen. Det kommer säkert ta några matcher men jag har ju spelat i SHL under fem år tidigare så det ska nog inte ta så lång tid.

”GÅR INTE ATT ÅKA RUNT OCH VARA OROLIG”

Anton Karlsson plockades in till HV71 efter att Jönköpingslaget fått beskedet att Jesper Williamsson blir borta under en längre tid med en ryggskada. I premiärmatchen mot Frölunda fick Karlsson agera sjundeback, främst för att komma in i spelet lite först, men då saknades även toppbacken Johannes Kinnvall som också dras med en skada.

Just nu konkurrerar 27-åringen därmed om speltiden på blålinjen med Daniel Bertov, Niklas Arell, Didrik Strömberg, Emil Johansson, Eric Martinsson och Emil Andrae. När Kinnvall kommer tillbaka om ett par veckor är de åtta backar som slåss om speltiden och när Williamsson återvänder till spel, vilket inte förväntas bli framåt vintern, kommer HV71 ha nio backar och Karlsson kommer därmed ha åtta spelare som han ska slåss om speltiden med.

– Det är något som man har lärt sig nu att så kommer det alltid att vara. Konkurrens kan ju göra att man höjer sig också, man vet att man måste prestera bra på varenda träning och match. Förhoppningsvis kommer ingen bli skadad men det är ju också något som man alltid får vara beredd på. Jag tror att det kommer rulla på det där. Jag ser det som något bra och något som man kan använda som motivation.

Du är inte orolig för att tappa din plats i laget sen då när de andra återvänder?

– Det går inte att åka runt och vara orolig och tänka på sånt. Man vill ju bara att laget ska vinna och gå så långt som möjligt. Sedan faller nog de andra bitarna på plats sen, avslutar Anton Karlsson.

TV: Måns Karlsson om HV71 2020/21