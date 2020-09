NHL-lånets stora show – i jättekrossen

Västerås hade en rolig dag på jobbet då man vann med hela 8-0 mot Vita Hästen efter att Rasmus Asplund haft show och stått för fyra poäng.

Hästens NHL-lån Adam Werner hade dock en match han kommer vilja glömma då han släppte åtta puckar förbi sig och endast lyckades rädda 18 av 26 skott.

Svep från de allsvenska lagens träningsmatcher den här kvällen:

Västerås – Vita Hästen 8–0 (1-0,4-0,3-0)

Västerås: Viktor Hertzberg 2, August Tornberg 2, Henrik Hetta, Alexander Younan, Fredrik Johansson, Rasmus Asplund.

Vita Hästen: –

Västerås hade show i kvällens match mot Vita Hästen.

Viktor Hertzberg inledde målskyttet i slutet av den första perioden. I den andra perioden fick hemmalaget ett tidigt powerplay och sköt 2-0 i powerplay. Nio sekunder (!) efter 2-0 kom även 3-0 då Henrik Hetta sköt sitt första mål i VIK-tröjan.

De fortsatte sedan bara trycka på framåt och 4-0 trillade in halvvägs in i matchen. Vita Hästen fick chansen att komma tillbaka in i matchen då man fick ett straffslag. Nyförvärvet Topi Nättinen missade dock straffen och 15 sekunder efter missen satte VIK-kaptenen Fredrik Johansson 5-0.

I tredje perioden rann det iväg ytterligare och när matchen var slut hade Västerås vunnit med hela 8-0. Rasmus Asplund, inlånad från Buffalo Sabres, var en av matchens lirare då han stod för fyra poäng (1+3), en notering även uppnåddes av nyförvärvet Henrik Hetta.

Adam Werner hade ingen rolig kväll för Vita Hästen. Målvakten, som är inhämtad från Colorado Avalanche, släppte åtta puckar förbi sig och räddade bara 18 av 26 skott. Emil Kruse i VIK-kassen fick dock hålla nollan då han stoppade alla 19 skott som han fick på sig.

Södertälje – Väsby 1–4 (0-2,0-1,1-1)

Södertälje: Ludwig Blomstrand.

Väsby: Sebastian Bengtsson, Elliot Lorraine, Johannes Nilsson, Pontus Karlsson.

Väsby har slutligen tagit sin första skalp mot allsvenskt motstånd. Efter att ha vunnit två matcher mot Hockeyettan-lag och förlorat mot fyra allsvenska lag så vann man kvällens match mot Södertälje med 4-1.

Den nye forwarden Raphaël Lavoie gjorde debut för Väsby och levererade direkt. JVM-kanadensaren, som är utlånad från Edmonton Oilers, stod för två assist i matchen bland annat till det matchvinnande målet.

Väsby tog ledningen med 3-0 i mitten av den andra perioden då alla tre mål hade kommit i powerplay för nykomlingen.

Södertälje fick in ett reduceringsmål genom Ludwig Blomstrand i den tredje perioden med Pontus Karlsson kunde sedan skriva segersiffran till 4-1 med ett mål i tom kasse.

Linus Ryttar hade en fin afton i mål för Väsby då han räddade 34 av 35 skott.

Tingsryd – Kristianstad 2–1 OT (0-1,0-0,1-0,1-0)

Tingsryd: Hannes Johansson, Ludvig Claesson.

Kristianstad: Malte Sjögren.

Joel Kellman kom in fick göra sin första match för Kristianstad efter att han lånats ut från San Jose Sharks. Debuten slutade dock med förlust efter en tajt match.

Malte Sjögren sköt ledningen till bortalaget efter att ha brutit fram i boxplay. 1-0 skulle hålla sig väldigt länge men nästan exakt en minut in i den tredje perioden lyckades Tingsryd kvittera då Hannes Johansson letade sig in i målprotokollet.

1-1 stod sig perioden ut och förlängning skulle krävas för att skilja lagen åt. Dryga minuten in i suddenspelet fick Tingsryd ett straffslag. Ludvig Claesson skickades ut för att ta hand om straffen och skickade in den i nät vilket innebär att det var smålänningarna som fick lämna rinken med seger.

Tingsryd har därmed en fin försäsong hittills då man har vunnit tre av de fyra matcher man har spelat.

Västervik – Vimmerby 3–4 OT (1-0,1-2,1-1,0-1)



Västervik: Saku Kinnunen, Ludvig Jardeskog, Jacob Bjerselius.

Vimmerby: Oskar Lindgren, Maximilian Popovic, Oscar Gustafsson, Pierre Gustavsson.

Västervik hade haft en stark försäsong och inlett med tre segrar av tre möjliga. Det var dock innan Hockeyettan-laget Vimmerby kom på besök.

Det allsvenska laget hade ledningen efter den första perioden men därefter vände Vimmerby på steken och ledde med både 2-1 och 3-2 men smålänningarna kom tillbaka, kvitterade och tvingade fram en förlängning.

Där avgjorde Pierre Gustavsson, som spenderade sex säsonger i Västervik, och sänkte därmed sin förra klubb och gav dem deras första förlust den här försäsongen.

Ett stort orosmoln för Västervik är att NHL-lånet Andreas Englund utgick skadad från matchen efter att ha fått en skott i ansiktet.