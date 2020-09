Uppgifter: Hörnqvist trejdas – här är nya klubben

Det blev sex säsonger i Pittsburgh Penguins för Patric Hörnqvist men nu ser den målfarlige svensken ut att få flytta på sig.

Enligt Kevin Weekes, tidigare NHL-målvakt som nu jobbar för NHL Network, ska Hörnqvist vara på väg att trejdas från Pittsburgh till Florida Panthers. I motsatt riktning går Mike Matheson. Det är i nuläget oklart om några fler bitar ingår i bytesaffären.

** Breaking News** As per what I’m told - the @penguins are trading F Patric Hornqvist to @FlaPanthers in exchange for D Mike Matheson. @NHL @NHLNetwork . 🏒🥅📺🎥🎙📡🌍.

Patric Hörnqvist har tre säsonger kvar på ett kontrakt värt 5,3 miljoner dollar per säsong. I Penguins har han varit en powerplay-specialist som är utmärkt framför mål. Under sin tid i klubben var Hörnqvist en viktig del i att laget lyckades vinna två Stanley Cups. Totalt har den 33-årige svensken spelat 770 matcher i NHL och gjort 480 (238+242) poäng.

Mike Matheson har gjort 299 matcher i NHL, alla för Florida Panthers, och sitter just nu på ett kontrakt värt nästan 4,9 miljoner dollar per säsong i sex år.

Ett flertal initierade NHL-reporter, som Elliotte Friedman och Pierre LeBrun, uppger dock att trejden av någon anledning inte gått igenom. LeBrun spekulerar i att det skulle kunna handla om att Hörnqvist aktiverat sin "no trade-klausul" som förhindrar honom från att bytas bort från Pittsburgh. Svensken måste vara villig att riva den klausulen för att kunna gå till en annan klubb.

For whatever reason, I'm told this trade hasn't gone through yet. Not sure if it has to do with the fact Hornqvist has a full no-trade clause or not. https://t.co/EBdTuKXQv6