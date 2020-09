Uppgifter: Stjärnmålvakten tillgänglig för trejd

Det är inte bara på free agent-marknaden det kommer att krylla av tillgängliga målvakter när den öppnas 9 oktober. Det finns även en hel del starka namn som uppges vara tillgängliga via trejd.

Sedan tidigare har namn som Torontos Frederik Andersen och Pittsburghs Matt Murray ryktats vara på marknaden. Nu kan även Arizonas Darcy Kuemper läggas till på den listan. Coyotes behöver spara pengar och den 30-årige kanadensaren är en av spelarna som klubben ska vara redo att göra tillgänglig till rätt pris.

Pierre LeBrun på The Athletic skriver att intresset för Kuemper är stort. Han har två år kvar på ett kontrakt som betalar honom 4,5 miljoner dollar per säsong och kommer från ett år där han hade en räddningsprocent på 92,8 i grundserien och nästan på egen hand lotsade Coyotes till slutspel via storspel i play in-serien mot Nashville Predators.

Bland klubbarna som hört sig för om den tidigare Minnesota Wild-målvakten har LeBrun lyckats identifiera Carolina Hurricanes och Calgary Flames, två lag som är på jakt efter uppgraderingar mellan sina stolpar.

LeBrun tror att Coyotes kan få ett förstarundeval i draften och ytterligare ett prospect i utbyte för Kuemper.

Arizona Coyotes har sedan tidigare finske målvakten Antti Raanta under kontrakt i en säsong till.

TV: Var hamnar Taylor Hall?