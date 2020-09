”Sjukt häftigt – få förunnat att spela med såna lirare”

Debatten kring NHL-lån i Hockeyallsvenskan har varit hett stoff de senaste veckorna.

Olle Liss tycker dock att det bara är positivt att klubbarna tillåts plocka in spelare från Nordamerika likt hur hans Björklöven har hämtat in Carl Grundström och Oskar Steen.

– Konkurrensen blir hårdare, ligan blir bättre och alla andra spelare får steppa upp några hack, säger Liss till hockeysverige.se.

Efter en strulig tid i Österrike återvände Olle Liss till svensk hockey i december 2019.

Då skrev nämligen den profilstarke forwarden på för den dåvarande allsvenska serieledaren Björklöven.

Där blev det succé för 27-åringen från Dala-Floda som gjorde tolv mål och 22 poäng på 24 matcher. Han växte därmed ut till en av publikfavoriterna i Umeå, i ett lag som redan var omåttligt populärt bland klubbens supportrar.

I våras kom även beskedet att liraren väljer att stanna kvar uppe i Västerbotten då han skrev på ett nytt kontrakt med "Löven" då han blev årets supporterspelare efter att fansen samlat in hela 300 000 kronor.

För hockeysverige.se berättar Liss nu om beslutet att stanna kvar i Björklöven.

– Det är väl helheten. Man kände väl redan förra säsongen att vi hade något riktigt bra på gång och nu känns det som att vi återigen har något bra på gång, kanske något ännu bättre. Ser man till framtiden så känns det nästan som att vi har bättre chanser att gå upp i SHL, som självklart är vårt mål, den här säsongen, säger han och fortsätter:

– Jag fick riktigt bra förtroende när jag kom hit, fick komma in i ett bra lag och bara spela min hockey. Just rollen jag fick spelade in mycket och jag kände att jag fick vara delaktigt. Jag fick chansen att bidra så gott det går.

– Sedan måste jag säga att jag trivs sjukt bra här i Umeå. Det är en fin stad och allting både på rinken och utanför har varit kanon. Det finns mycket positivt för mig här.

Det låter som att det var en no-brainer?

– Ja, jag behövde inte fundera så mycket. Jag ser skitmycket fram emot att få dra igång igen på riktigt. Det råder inga tvivel om att vi ska vara med och slåss där uppe i toppen. Det ska bli en riktigt rolig säsong.

Olle Liss.Foto: Johan Löf/Bildbyrån



Efter att ha haft en tuff tid både i Rögle samt i Dornbirner EC var det skönt för Olle Liss att komma in i ett så färdigt lag som Björklöven, som även satsade hårt uppåt, mitt under förra säsongen.

– Det är klart att det var så, det var väldigt spännande direkt när jag fick reda på att de var intresserade. Riktigt kul. När jag var i Österrike följde jag både SHL och Allsvenskan noga så jag hade bra koll på Löven och jag har spelat med ”Freddan” (Fredric Andersson) tidigare som är kapten här. Jag såg ju att de gick som tåget och det var kul att få chansen och en sporre att vara med på resan som Löven gör. Allting känns jättebra här.

Du hittade tillbaka till självförtroendet igen.

– Så blev det ju, jag kom in i ett redan väldigt välsmort lag och kände mig hemma direkt. De tog väl hand om mig och jag kände mig som en i gänget. Det är också något som gör saken lättare att stanna här. Allting har känts rätt från start.

”VI ÄR ÄNNU BÄTTRE ÄN I FJOL”

Det var inte bara en bra säsong för 27-åringen utan Björklöven hade en historiskt bra säsong då man vann 41 av 52 matcher och tog 121 poäng vilket var nytt rekord i Hockeyallsvenskan.

Olle Liss känner dock stor optimism kring den nya säsongen som är runt hörnet då han tycker att laget, otroligt nog, ser bättre ut än förra säsongen.

– Som jag var inne på tidigare så känns det ännu bättre nu. Framför allt har vi fått behålla större delen av kärnan från i fjol, speciellt på forwardssidan är det inte många nya ansikten. Det är väl backsidan där en del har försvunnit.

– (Per) Kenttä har gjort ett riktigt bra jobb med att förstärka och plocka in riktigt bra rollspelare. Det känns minst sagt spännande och den känslan förstärks bara av hur det har sett ut både på träning och match här. Det är en jävla kamp och energi i gruppen. På träning ser man bara när vi snurrar på vilket jävla tempo och driv vi har. Det är något som vi ska ta med på matcherna också.

Björklöven är mitt uppe i försäsongen inför den nya allsvenska säsongen och hittills har det sett bra ut då man har vunnit tre matcher och förlorat två. De enda två förluster har kommit mot SHL-topplagen Luleå och Skellefteå.

– Det finns såklart fortfarande mycket att önska där. Man kan ändå se en linje genom matcherna, även om vi inte har börjat bra så blir vi starkare. När vi har kommit igång har de andra lagen inte orkat med oss i slutet av matchen. Vi har inte börjat riktigt stabilt i någon match än men då har vi ätit oss in i matchen och tagit över. Det känns positivt men vi har fortfarande mycket att jobba på. Säsongen är lång och man vill ju ändå inte vara som bäst nu på träningsmatcherna.

Två av vinsterna har kommit mot Timrå och Modo som förväntas vara de främsta konkurrenterna till "Löven" uppe i toppen av Hockeyallsvenskan den här säsongen. Det har varit två bra värdemätare för laget, menar Liss.

– I båda de matcherna tycker jag att våra starter är halvdana men ju längre matchen går så tar vi över och äter upp dem. Mot slutet så orkar de inte längre. Vi är en maskin som bara rullar på och även om vi inte spelar bäst över 60 minuter så kan vi ändå knipa segern. Det är en styrka i sig.

Hockeyallsvenskans bästa kedja kanske är Oskar Steen, Olle Liss och Carl Grundström.Foto: Bildbyrån



”SKITKUL ATT NHL-LÅNEN KAN VARA MED HÄR”

De senaste matcherna under försäsongen har Olle Liss parats ihop med Carl Grundström och Oskar Steen som är inlånade från NHL-klubbarna Los Angeles Kings och Boston Bruins.

27-åringen menar att han är lyckligt lottad att få spela i samma kedja som de två. Han tycker även att det bara är positivt att det plockar in spelare från NHL-lag till Hockeyallsvenskan.

– Det är klart att det är lätt att spela med såna lirare. Det är riktigt bra hockeyspelare. Steen har ju varit här i någon vecka men Grundström har varit med oss sedan dag ett. Det är få förunnat att spela bredvid såna spelare och jag tycker bara att det är skitkul att de kan vara med.

– Laget blir starkare och som individ blir man också mer skärpt att ha de runt sig. Jag tycker bara att det är en bra grej att Allsvenskan tillåter lagen att plocka in NHL-lån. Konkurrensen blir hårdare, ligan blir bättre och alla andra får steppa upp några hack. Det kommer bli en hård konkurrens för speltiden för alla och då måste man visa att man förtjänar det.

– Det är bara bra. Det är inte bara utvecklande för de unga killarna utan även för vi äldre, som jag får räkna mig som nu, utvecklas hela tiden att ha sådana killar på nära håll. Alla vill vara med och spela, ingen har en given plats utan alla kommer få kämpa för speltid nu. Det är bra tempo och hög fart på träning. Det är sjukt häftigt att de är här och kan spela med oss.

Målet för Björklöven är naturligtvis att först vara i toppen av tabellen och sedan gå upp i SHL. Med det nya upplägget i Hockeyallsvenskan tycker Liss att det finns goda möjligheter för det.

Vad krävs för att ni ska kunna nå hela vägen?

– Vi ska ha en kontinuitet i det vi gör, gå in på träning och match och känna att det vi gör stämmer. SHL är det stora målet, det är inget att hymla om. Vi kommer göra allt för att ta oss dit.

– Det här nya upplägget med slutspel känns sjukt häftigt där också. Det blir en helt annan grej att dra igång en slutspelsserie där man kommer spela med kniven mot strupen hela tiden. Det blir inte som förut att lag kan bli avhängda i tabellen utan alla får chansen.

Det nya slutspelet innebär också att det finns en garanterad SHL-plats att vinna för det laget som vinner Hockeyallsvenskans slutspel.

– Det här kan gynna alla parter och lagen kommer gå stenhårt för att knipa den där platsen i SHL.

– Nu möter man de lagen man spelat mot hela säsongen. Det gäller att komma in i slutspelsformen på ett annat sätt. Det blir en häftig upplevelse men det gäller att man ska ta sig dit först. Inget är skrivet i sten. 2 oktober drar vi igång och det är mycket hockey som ska spelas.

Olle Liss förväntar sig en tuffare säsong i år jämfört med fjolåret.Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån



”DÅ KOMMER DET ÄNTLIGEN GÄLLA PÅ LIV OCH DÖD IGEN”

Björklöven är dock inte det enda laget som har satsat hårt för att nå högt. Lag som Timrå, Modo, AIK, Västerås och Södertälje har alla förstärkts kraftigt jämfört med förra säsongen. Olle Liss tror därför att det kommer att bli mer konkurrens den här säsongen, till skillnad från fjolåret då det var ett stort glapp mellan toppen och mittlagen.

– Jag tror vi kommer ha en tajtare säsong än på länge. Det är många lag som känns bättre än förra säsongen och det är mycket som är ovisst. Som man brukar säga så avgörs det ju ute på isen och man vet aldrig hur det ser ut på förhand.

– Det är många lag som kommer vilja vara med där uppe och slåss i toppen och ingen kan inte ta ut något på förhand. Det är bara att tuta och köra och sedan får vi utvärdera hur det har gått i maj när allt är avgjort.

Tuffare konkurrens, då blir det svårt att slå poängrekord i år igen?

– (Skratt) Nej, det blir svårslaget för alla lag under lång tid framöver. Det är något som jag tror kommer kunna stå sig i bra många år. Det är mycket som ska klaffa för att ett lag för att nå så högt. Det är ett häftigt rekord att ha och också ett kvitto också på hur starka vi var.

Och då säger du att ni är ännu starkare nu.

– Ja, men vi kommer få slita ännu mer i år också.

Du börjar tröttna på att spela träningsmatcher nu va?

– (Skratt) Ja, nu längtar man. Det närmar sig och nu går man nästan bara omkring och räknar ner dagarna innan premiären. Då kommer det äntligen att gälla på liv och död igen.

