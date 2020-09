Redaktionens stora SHL-tips

I morgon är det äntligen dags för nedsläpp i SHL. Inför den första omgången av säsongens seriespel har hockeysverige.se:s redaktion delat med sig av sina tips. Vem blir poängkung? Vem är viktigast för sitt lag? Vem får det stora genombrottet i SHL? Vilket lag blir säsongens besvikelse? Vilka lag får kvala? Och vilka vinner egentligen SM-guld?

1) Vem vinner SHL:s poängliga?

MÅNS KARLSSON

– Jag drar till med Anton Wedin, HV71. Han får spela i en grym omgivning, och flera av hans hetaste konkurrenter har omständigheter som gör att jag inte tror på dem. Michael Lindqvist och Anton Rödin dras ju med skador, exempelvis. Största utmanare, om Lindqvists och Rödins skadebesvär håller i sig, är Broc Little.

RASMUS KÅGSTRÖM

– Michael Lindqvist. Skador har förstört de senaste säsongerna för Färjestads stjärnforward, men håller sig Lindqvist bara frisk så är han i min bok den stora favoriten till att han vinner poängligan. Ska vi säga att han landar på 55 poäng?



ROBIN OLAUSSON

– Michael Lindqvist. Om man snittar ungefär en poäng per match över en hel SHL-säsong leder det nästan alltid till en topplacering i poängligan. Under alla sina tre säsonger i Färjestad har Michael Lindqvist legat runt en poäng per match men problemet är bara att han aldrig fått spela en hel säsong. Om han kan hålla sig frisk över alla 52 omgångar tror jag därför han kommer ha stor chans att ta hem poängligavinsten.

HENRIK SKOGLUND

– Linus Klasen. Som vanligt är det många om budet. Men jag tror Luleå kommer tuffa på i toppen av tabellen och då får Klasen gott om tid att göra poäng i lugn och ro.

UFFE BODIN

– Under normala omständigheter skulle mitt svar lyda Michael Lindqvist, men i och med att han just tagit sig tillbaka efter en allvarlig skada väljer jag att gå i en annan riktning. Så varför inte Leon Bristedt i Rögle? Han har trendat i rätt riktning de senaste säsongerna, är i rätt ålder och känslan är att han har ytterligare en offensiv växel att lägga i. Jag tror på minst en pinne per match för honom i vinter.

Michael Lindqvist – populär kandidat till att vinna poängligan.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



2) Vilken spelare kommer att vara viktigast för sitt lag?

MÅNS KARLSSON



Oscar Alsenfelt (och Fredrik Händemark under hösten) kommer behöva ge Malmö en hel del poäng på egen hand om de inte ska tvingas spela kval i vår. Malmö står och faller med Alsenfelt.





RASMUS KÅGSTRÖM





Oscar Alsenfelt . På papperet är Malmö ett bottenlag den här säsongen men man har ett stort, fett ess i rockärmen – och det är deras målvakt. Alsenfelt är en av de allra bästa målvakterna i ligan och om säsongen inte ska sluta i ett dramatiskt kvalspel krävs det att Oscar Alsenfelt kliver fram.





ROBIN OLAUSSON

– Joe Cannata . Oskarshamn kommer, liksom förra säsongen, att få det tufft och då är alltid målvaktspositionen otroligt viktig. Det syntes förra året då laget gick otroligt bra i början när Tex Williamsson storspelade i kassen men när han gick ner på en normal nivå igen så började laget dala i tabellen. För att Oskarshamn ska ha en chans att undvika kvalplats måste Joe Cannata vara minst lika bra som han var i Björklöven förra säsongen.





HENRIK SKOGLUND

– Jacob Josefson . Det är bara att hoppas för Djurgårdens skull att han en gång för alla får bli kvitt sina ständiga skador.





UFFE BODIN

Jhonas Enroth . För första gången sedan de klev upp i SHL 2013 känns det som Örebro skulle kunna blanda sig i kampen om en topp-fem-placering. Jag tror att Enroth är skillnaden mellan klubbens största framgång i modern tid och ytterligare en säsong i mellanmjölkens rike.





Oscar Alsenfelt – SHL:s viktigaste spelare? Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån







3) Vem får årets stora genombrott i SHL?

MÅNS KARLSSON



Jesper Frödén fick ju lite av ett genombrott förra säsongen men jag tror han kommer vara en toppspelare i ligan. Samma sak kan väl sägas om Alexander Holtz, som jag tror kan dubbla förra säsongens målskörd på nio kassar. Men bortser vi från dem säger jag Mattias Norlinder i Frölunda. Den grabben har en potential som få andra och jag tror han är redo att prestera i SHL direkt.





RASMUS KÅGSTRÖM

–

Linus Andersson . Arvidsjaursonen skjuter lika hårt som en häst sparkar och lär få en framträdande roll i Djurgårdens powerplay den här säsongen. Han satte skräck i Hockeyallsvenskans målvakter förra säsongen och kommer göra likadant i år. Här har Djurgården gjort ett ordentligt fynd.





ROBIN OLAUSSON

– Lucas Raymond. Efter att ha fått ganska lite speltid i Frölunda förra säsongen verkar 18-åringen nu vara redo för att ta en stor roll i SHL. Jag har blivit mäkta imponerad av det jag sett av Raymond på försäsongen då han i mångt och mycket varit Frölundas bästa spelare i ett antal matcher. Om han kan få en liknande roll i powerplay i SHL som han haft under försäsongen tror jag vi kommer få se Raymond smälla in minst 30 poäng. HENRIK SKOGLUND

– Jesper Kokkonen, HV71. Det är en styggelse att han är för gammal för att kunna utses till årets rookie. Sett brutalt vass ut på försäsongen. UFFE BODIN

– Jacob Peterson i Färjestad. Producerade hyggligt i Frölunda i fjol, trots att han spelade försvinnande lite – på fel position. Ge honom förtroende i sin naturliga centerposition så kommer det att slå gnistor om den här grabben. Han har såväl skridskoåkning som spelsinne och ett bra skott att falla tillbaka på. Linus Andersson – en genombrottsman i Djurgården?Foto: Bildbyrån

4) Vilket lag blir säsongens stora besvikelse?

MÅNS KARLSSON

– Djurgården kommer få det kämpigt, och jag spår att de missar slutspel. Det är en besvikelse sett till att de var i final så sent som 2019, men kanske inte sett till ett ganska svajigt spelarmaterial.







RASMUS KÅGSTRÖM

– Rögle. Många har nog laget på en topp 6-placering, men jag är långt ifrån säker att man faktiskt kan leva upp till de förväntningarna. Lagen har tagit stadiga steg framåt de senaste säsongerna men nu är känslan att man träffat en platå. Man har tappat Ted Brithén och Kodie Curran – två spelare som i princip är omöjliga för laget att ersätta. Jag har laget utanför en kvartsfinalplats, i alla fall.







ROBIN OLAUSSON

– Djurgården. Man har tappat några av sina bästa spelare utan att ersätta dem. Det är väldigt spännande så många unga spelare få chansen men frågan är om de killarna är redo att axla det ansvaret som nu förväntas av dem. DIF kan därmed få det svårt att hävda sig jämfört med konkurrenterna som har kraftigt förstärkts. Därför skulle vi faktiskt kunna se finalisten från förra året missa slutspel. HENRIK SKOGLUND

– Leksand. Jag ser att många tippar dem ovanför kvalstrecket. Jag är inte riktigt lika säker på det. UFFE BODIN

– Jag förstår att många förväntar sig stordåd av Brynäs efter "swish-värvningarna" och Peter Anderssons intåg, men jag är inte helt såld på lagbygget ändå. Det kommer att krävas en Anton Rödin i toppslag och målvaktsspel av den högre skolan för att de ska ta sig till kvartsfinal i år. Kan Rögle leva upp till förväntningarna?Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

5) Vilka två lag får kvala för att hålla sig kvar?

MÅNS KARLSSON

– Malmö och Oskarshamn.





RASMUS KÅGSTRÖM





– Malmö och Oskarshamn. Smålänningarna har gjort framsteg och jag skulle inte bli förvånad om de lyckas kravla sig över strecket, faktiskt. Men i slutändan landade jag ändå i att de förmodligen får kvala sig för att stanna i SHL. Malmö har ett sämre lag på papperet än ifjol, samtidigt som lagen i de nedre regionerna förstärkt sina trupper. Skåningarna får hålla alla tummar och tår för att NHL skjuter upp säsongstarten så långt det bara går så man får rida på vågen av Fredrik Händemarks briljans.





ROBIN OLAUSSON

– Malmö och Oskarshamn. Malmös trupp ser väldigt tunn ut, speciellt när Fredrik Händemark försvinner till NHL i november. Jag har svårt att se vem som ska göra mål i det här laget och även om man har Oscar Alsenfelt i kassen så räcker det inte om man inte har målskyttar som kan sätta pucken i när.

Det känns verkligen som att Oskarshamn gör rätt nu efter ett kaotiskt första år i SHL men de har inte budgeten eller kraften att riktigt konkurrera än känns det som och flera spelare håller bra allsvensk klass men jag är tveksam till om de är dugliga på SHL-nivå. HENRIK SKOGLUND

– Leksand och Malmö. UFFE BODIN

– Leksand och Oskarshamn. Leksand känns bättre i år, men avsaknaden av uppgradering på målvaktspositionen oroar. Oskarshamn kommer att kämpa, slita och göra livet surt för en och annan motståndare, men jag tror inte att de har spelarmaterialet för att undvika någon av de två nedersta placeringarna över en 52 omgångar lång grundserie. Kval att vänta för Martin Filanders Oskarshamn?Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

6) Vilket lag vinner SM-guld?

MÅNS KARLSSON

– Ett lika tråkigt som väntat svar, men det är dags för Luleå nu. Flera av lagen bakom har nog närmat sig en smula jämfört med ifjol, men avståndet upp till Luleå tror jag är för långt.





RASMUS KÅGSTRÖM

Luleå. Jag är rätt säker på att de hade vunnit SM-guld redan ifjol om säsongen inte hade ställts in och med i stort sett en intakt trupp från fjolåret, kryddat med hockeyartisten Linus Klasen, så är Luleå stora förhandsfavoriter för mig. Frågetecken finns kanske på målvaktssidan, men ”Bulan” har visat under sin tid i Luleå att han kan sätta ett rätt bra försvarsspel framför sin sista utpost. SM-guldet är Luleås att förlora den här säsongen.

ROBIN OLAUSSON

– Färjestad. Karlstadsklubben har byggt upp något positivt under flera år och det känns som att de nu slutligen är redo att ta det där guldet de saknat i tio år. De har förbättrat nästan allt från fjolåret med både spets och bredd bland backar och forwards som är i absolut toppklass i SHL. Den stora utmaningen för FBK kommer bli att höja sig när det gäller som mest då det är det som har stjälpt dem de senaste åren. HENRIK SKOGLUND

– HV71. UFFE BODIN

– Luleå. "Bulan" i båset och backuppsättningen med Erik Gustafsson och Nils Lundkvist i spetsen bådar för nya framgångar. Även om de har tappat en av SHL:s bästa målvakter i Joel Lassinantti tycker jag på det hela taget att Luleå, på pappret, ser ännu bättre ut än i fjol. Jag tror att Linus Klasens intåg blir en nyckel. Det ger dem en spelare som kan bryta mönstret och framför allt ge dem lite välbehövlig kräm i sitt powerplay. Senast Luleås herrlag firade ett SM-guld var 1996.Foto: Bildbyrån/Pontus Höök

