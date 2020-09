Ett år äldre, ett år starkare och ett år bättre.

Lucas Raymond lärde sig många läxor under sitt debutår i SHL och nu är supertalangen från Göteborg redo att ta sitt spel till nästa nivå. 18-åringen har visat glimtar av briljans på försäsongen – både på isen och på padelbanan.

– Där får jag ödmjukt säga att jag är bäst, säger Raymond med ett skratt.

Efter över ett halvår sedan den senaste matchen så drar SHL-säsongen äntligen igång i morgon. För Frölunda väntar ett tufft premiärmöte med HV71 – en match som 18-årige Lucas Raymond gått och väntat på sedan fjolårssäsongen hastigt stängdes ned i mars.

– Det är alltid kul att spela matcher på försäsongen, men det är så klart stor skillnad på träningsmatcher och tävlingsmatcher. Det var längesen vi spelade en match som handlade om riktiga poäng och jag ser framemot premiären väldigt mycket, säger Raymond till Hockeysverige.se.

– Sen så vet jag och alla andra att det blir väldigt speciellt nu under inledningen av säsongen utan publik och att det blir en lite annan grej. Det blir lite tomt, men det känns ändå grymt kul att dra igång.

Den långa försäsongen har gett Lucas Raymond välkommen tid att förbereda sig inför den stundande säsongen. För första gången på länge har 18-åringen fått chansen att spendera hela våren och sommaren på svensk mark – vilket även gett honom möjligheten att försäsongsträna lugnt och metodiskt.

Jag har aldrig sett dem spela, så jag kan inte uttala mig om dem.



Lucas Raymond om Frölundatränarnas padelförmåga.

Eller tja, lugnt är kanske fel ord att använda när det kommer till Raymonds försäsongsträning.



– Jag har försökt vara på is så mycket som möjligt. Jag har jobbat på detaljer i mitt spel som skotteknik, skridskoåkning, explosivitet och allt sånt. Jag har försökt baka ihop all sådan träning med den ”vanliga” försäsongsträningen så mycket som möjligt, berättar Raymond som redan fått se resultatet av sin hårda träning.

– Jag har lagt på mig en del muskler och blivit starkare, vilket jag har känt nu under försäsongen. Jag känner mig mycket starkare ute på isen.

Utöver den hårda försäsongsträningen har Lucas Raymond spenderat mycket av sin lediga tid under våren och sommaren på padelbanor runt om i Göteborgsområdet. Bollsporten har blivit enormt populär i Sverige de senaste åren och den 18-årige Frölundatalangen har inte varit sen på att hoppa på padeltåget.

– Ja, det blev en hel del padel här under sommaren. Det är många polare som spelar och även många andra hockeyspelare, så det blev en hel del tid på padelbanan i somras. Men även det är bra träning, även fast det är lite mer lättsamt, menar Raymond.

Vem är bäst i Frölunda?

– Max Friberg är väldigt duktig, men där får jag ödmjukt säga att jag är bäst. I alla fall av spelarna. Jag har inte spelat mot coacherna och jag vet att de lirar en hel del. Jag har aldrig sett dem spela, så jag kan inte uttala mig om dem. Men av spelarna är jag absolut i toppen, säger Raymond med ett skratt.

STARK FÖRSÄSONG

Låt det vara osagt om det var sommarens framgångar på padelbanan som banade väg för Lucas Raymonds fina försäsongsinsatser, men faktum är att 18-åringen delade på den interna poängligasegern under göteborgarnas förberedelser inför SHL-säsongen med veteranen Patrick Carlsson. Både Carlsson och Raymond noterades för fyra mål och två assist vardera under försäsongen.

– Jag har fått igång en bra produktion, men även fått bra flyt i spelet överlag. Jag känner som sagt att jag har blivit starkare och jag har även fått upp attacken i mitt spel. Det har också klickat bra med resten i laget.

– Jag vill vara en offensiv spelare och påverka laget i den riktningen. Att producera framåt är alltid positivt och skönt. Det är något jag vill bidra med här i Frölunda.

Raymond går också in till årets säsong med ett bättre självförtroende än vad han hade under fjolåret.

– Ja, verkligen. Det är alltid skönt att kunna spela lite på självförtroendet. Samtidigt så vill jag utveckla och jobba på många delar i mitt spel, fortfarande. Men att få komma in till seriestarten med ett självförtroende på topp är alltid skönt. Förhoppningsvis kan jag bygga vidare på försäsongen som jag hade.

Vilka bitar i spelet känner du att du behöver jobba på?

– Det är väl allt, egentligen. Jag vill bli bättre i alla aspekter av mitt spel. Jag vill fortsätta slipa på detaljer och göra allt jag kan för att bli en bättre hockeyspelare. Jag vet att jag har en del att jobba på i spelet utan puck, men även i spelet med puck. Jag vill bli ännu farligare och en ännu mer komplett spelare i båda zonerna.

"KLART ATT DET VAR LITE FRUSTRERANDE"

Förra säsongen fick Raymond en tillbakadragen roll i Frölundas lagbygge. Det var inte ovanligt att 18-åringen spelade kring tio minuter eller fick agera trettonde forward, trots att Raymond och ledningen i Frölunda inför fjolårssäsongen var överens om att en begränsad a-lagsroll inte var optimalt för hans utveckling.



Allt som allt blev det tio poäng (4+6) på 33 SHL-matcher för Raymond under fjolåret. Den genomsnittliga istiden per match landade på 9 minuter och 48 sekunder.

– Det är klart att det var lite frustrerande. Alla spelare vill alltid spela så mycket som möjligt och alla gör allt för att få spela, så även jag. Men jag tror att det var enormt lärorikt, också. Jag fick verkligen kämpa och lära mig av många spelare runtomkring mig. Vi hade väldigt många bra forwards i laget förra säsongen, liksom i år.

Att kämpa för sin plats i laget var en av många värdefulla läxor som Raymond lärde sig under sitt debutår i SHL.

– Det var mycket nytt, framförallt utanför isen. Det händer lite mer saker runtomkring, samma sak på isen. Det var mycket nytt och många nya intryck, så det tog ett tag att vänja sig vid det. Nu har allt redan skett en gång, så nu har jag lite bättre koll på allting. Det tror jag kommer betyda mycket, säger Raymond.

Jag vill inte växla ner nu när SHL drar igång – snarare tvärtom.



Lucas Raymond.

Trots den bristande speltiden under fjolårssäsongen kände Raymond att han tog stora kliv, både på och utanför isen. När han nu går in till årets SHL-säsong gör han det med känslan att han är en betydligt bättre spelare än vid samma tidpunkt förra året.



– Tittar man tillbaka för ett år sedan så känner jag mig mycket starkare, explosivare och lugnare i spelet. Jag känner mig även mycket farligare. Jag har blivit mognare i spelet och även tagit steg framåt i spelet utan puck. Där har jag blivit bättre på att värdera situationer, känner jag själv.

Den här säsongen tror många expertar ska bli Raymonds stora genombrottssäsong i SHL. 18-åringen själv är mer än redo att iklä sig en större kostym i vinter.

– Personligen vill jag fortsätta ta kliv i min utveckling och ta mitt spel till en ny nivå. Jag vill fortsätta på samma spår som försäsongen, jag vill inte växla ner nu när SHL drar igång – snarare tvärtom. Det gäller att fortsätta nöta på med fysen, isen, skillsen, gymmet… Allting, egentligen. Jag vill spela mitt spel och jag vill göra det bra, så klart.

Och kanske ta en mer bärande roll i offensiven?

– Ja, det vill jag verkligen göra.

Har du och Roger haft någon dialog kring din roll i år?

– Ja, vi har haft ett litet snack. Kanske inte specifikt vilken roll jag ska ha, men jag har fått en utgångspunkt att jobba utifrån nu i början av säsongen och sen handlar om att jag ska fortsätta spela bra och förtjäna mer istid och förtroende för att sedan bygga vidare därifrån.

– Vi snackar egentligen varje dag och kollar video, så vi har en väldigt bra kommunikation.

FÖRVÄNTANSFULL INFÖR DRAFTEN

I vanliga fall skulle en supertalang likt Lucas Raymond redan varit tingad av ett NHL-lag vid det här laget. Kanske hade det varit så pass att 18-åringen skulle ha befunnit sig i Nordamerika för att delta på träningslägret inför den stundande NHL-säsongen.



Men omvärldssituationen under 2020 har som bekant varit en smula annorlunda än tidigare år. Istället för att kunna lägga allt draftsnack bakom sig kring midsommar har Raymond fått förlänga hela processen fram till i början av oktober, då draften istället kommer gå av stapeln.

– Det är fortfarande en väldigt förväntansfull känsla kring hela draften. Man själv har ju inte kunnat påverka någonting, så det har bara blivit att man har fått vänta lite längre. Det kan väl vara lite jobbigt i sig själv, just att man inte kan påverka något, men det finns som sagt inte mycket att göra, säger Raymond och fortsätter:

– Nu har vi ett datum att förhålla oss till och det är något jag ser framemot väldigt mycket. Det ska bli grymt skoj.

18-åringen spås att väljas någonstans mellan det tredje och nionde valet i draften, enligt de olika, stora draftrankingarna. Raymond hoppas att en stark höst ska cementera hans plats i det absoluta toppskiktet av draften.

– Jag tror nog att om jag gör bra ifrån mig i höst så kommer det påverka min draftranking positivt, det tror jag. Speciellt på den väldigt höga nivå som SHL är. Kan jag spela ännu bättre här så tror jag definitivt att jag kan ”tjäna” på den här hösten.

Vi ska fortsätta ta steg som lag och komma så nära perfektion det bara går.



Lucas Raymond har höga förväntningar på Frölunda.

Mellan all träning och allt padelspelande har Raymond under våren och sommaren även hunnit med en hel del draftintervjuer med NHL-klubbarna.



– Så har det blivit. Men det är ingenting som jag har störts av alls, det har varit en rolig upplevelse bara. Mycket av det hela har skett online.

– Vi har haft draftintervjuer egentligen ända sedan säsongen tog slut, men det har varit kul bara. Jag har inte fått någon speciellt konstig fråga än, det har varit hyfsat lugnt, men jag har hört många som fått rätt konstiga frågor. För mig har det dock varit rätt normalt, i alla fall, skrockar Raymond.

Men innan det blir tal om NHL-draft och spel i Nordamerika har Raymond en viktig säsong hemma i Göteborg framför sig. Och målsättningarna med Frölunda är, som vanligt, skyhöga.

– Vi ska vinna både SM-guld och CHL-guld i år. Det är inget snack om saken. Vi ska fortsätta ta steg som lag och komma så nära perfektion det bara går, avslutar Raymond.

