”Vi förväntar oss att han testar marknaden”

Braden Holtby har spenderat tio raka säsonger i Washington Capitals och var ohotad förstemålvakt i klubben hälften av den tiden.

Nu pekar dock det mesta på att den tidigare stjärnmålvakten kommer att lämna den amerikanska huvudstaden för att testa lyckan i en annan NHL-klubb.

Det säger Capitals general manager Brian MacLellan.

– Jag förväntar mig att han testar free agent-marknaden. Det är en ovanligt djup målvaktsmarknad den här säsongen. Jag pratade med hans agent förra veckan om var han var och vilka möjligheter han söker, säger MacLellan till nhl.com och fortsätter:

– Jag antar därmed att han kommer ge sig ut på marknaden och vi kommer att hålla kontakten med honom för att se hur det går för honom och om han får det han vill ha.

Den 30-årige målvakten har spelat totalt 468 matcher i NHL, alla för Washington Capitals, och han är därmed den burväktare som vaktat kassen i näst flest matcher för klubben. Endast tysken Olaf Kölzig har spelat fler matcher för "Caps".

VANN FLERA TROFÉER I CAPITALS

Under sin tid i Washington vann Holtby en Vezina Trophy som ligans bästa målvakt (2016) och en Jennings Trophy som den målvakt som släppte in färst mål per match i NHL (2017). Han deltog även i NHL:s All Star-match fem år i rad.

Mest notabelt är dock 2018 då han var med och vann Stanley Cup med Capitals och gjorde en otrolig räddning i slutet av den andra finalmatchen mot Vegas Golden Knights vilket ledde till att Washington vände serien och tog hem bucklan.

Den senaste säsongen var dock inte lika framgångsrik för 30-åringen. Han hade under 90 i räddningsprocent för första gången någonsin i sin professionella karriär samtidigt som unge Ilja Samsonov kom fram och spelade oväntat bra.

Eftersom Washington Capitals har ont om löneutrymme blir det därför väldigt svårt för klubben att ha råd att behålla sin mästarmålvakt. Därför kommer Holtby med största sannolikhet att lämna för att få bra betalt i en annan klubb.

