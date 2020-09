Vänder hem från Norge - klar för HockeyEttan

View this post on Instagram

KLART!!!! Supporterspelaren Robin Dahse är nu klar för Hammers denna säsong. Robin kommer även vara kapten i Hammers laget. Vi vill rikta ett stort tack till alla privatpersoner och företag som har bidragit till denna värvning. Helt fantastiskt. Utan er hade det inte gått. Välkommen tillbaka Robin. @atghockeyettan @hallandsposten @halmstadsport @mjornbergstrashtalk #hammers #hockeyettan #sledgehammers #viärhammers #destinationhalmstad