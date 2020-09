Uppgifter: Vegas vill satsa på Lehner

Robin Lehner eller Marc-André Fleury?

Vegas Golden Knights befinner sig i en knepig situation inför nästa säsong då man måste fatta ett tufft beslut kring vem som ska vara förstamålvakt.

Lehner sitter på ett utgående kontrakt som måste förlängas för att han ska bli kvar i Las Vegas. Det vore möjligt att behålla båda målvakterna men det är tveksamt om någon av dem kommer nöja sig med att sitta på bänken under minst hälften av matcherna.

För att behålla sin svenske succémålvakt kommer klubben förmodligen att behöva göra sig av med Marc-André Fleury.

My belief at this point is the Golden Knights’ plan is to sign Lehner to a long term extension, and sources around the league have indicated to me those talks may have already begun.



