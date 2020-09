Legendaren får nytt NHL-jobb

Den 12 augusti fick Pittsburgh Penguins förlust mot Montréal Canadiens i play in-spelet till Stanley Cup konsekvenser. Klubben sparkade då tre assisterande coacher i Jacques Martin, Sergej Gontjar och Mark Recchi.

Martin har redan hunnit hitta ett nytt jobb då han blivit anställd av New York Rangers. Nu har även Recchi fått en ny anställning. I går meddelade New Jersey Devils att de plockar in den tidigare storstjärnan i båset och gör honom till ny assisterande tränade till Lindy Ruff.

Mark Recchi avslutade en mycket framgångsrik spelarkarriär med att vinna Stanley Cup med Boston Bruins 2011. Det var hans tredje cupseger efter att tidigare ha vunnit med Pittsburgh Penguins 1991 och Carolina Hurricanes 2006.

Som spelare gjorde den nu 52-årige kanadensaren 1 533 poäng på 1 652 matcher i NHL. Han valdes in i Hockey Hall of Fame 2017.

