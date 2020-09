Beskedet: Missar hela matchserien

Spekulationerna kring Steven Stamkos vara eller icke vara i Tampa Bays laguppställning har varit en ständigt aktuell fråga under årets Stanley Cup-slutspel.

Stamkos har inte spelat någon match sedan den 25 februari – och någon comeback är inte jätteaktuell just nu. När Lightning under natten till tisdag, svensk tid, drar igång konferensfinalserien mot New York Islanders finns lagkaptenen inte med på isen – något han inte heller kommer att göra under hela matchserien.

– Han är inte tillgänglig. Han tränade inte i dag, säger Tampas tränare Jon Cooper till nhl.com.

– Han kommer inte att spela i den här serien.

NY SKADA INFÖR SLUTSPELET

Tampastjärnan opererade sig i våras efter en bålskada och var tillbaka på is under sommaren, men skadade sig under Lightnings förberedelser inför slutspelet.



– Om något ändras och han närmar sig, så kommer jag att berätta det för er. Men från och med nu behöver ni inte ens ställa frågan, för svaret kommer inte att ändras. Om något ändras kommer jag vara den första som berättar, säger Cooper.

Stamkos noterades för 66 poäng (29+37) på 57 matcher i NHL:s grundserie den här säsongen.

