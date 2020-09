Det passerade en helg där Anders Eriksson passade på att briljera och där SK Lejon presenterade en riktigt tung värvning i form av Fredrik Lindgren.

Låt mig bjuda på några ord om SHL-veteranerna (och lite annat gott småplock).



Jag såg två perioder av träningsmötet mellan Skövde och Borås igår. Mest så klart av nyfikenhet kring att se hur Anders Eriksson för sig i den för honom något ovana Hockeyettan-miljön.



Och det såg ju förstås klart imponerande ut.



Borås vann matchen med 4-3 efter ett straffavgörande. Detta efter en vändning i den tredje perioden (som jag inte såg). Men den hockey laget presterade i de två första perioderna skulle jag med mina vänligaste glasögon på näsroten beskriva som ytterst blek.



I klartext, det är helt orimligt att Borås vunnit tre raka träningsmatcher med det där spelet.



Men så var det, det här med den 35-årige SHL-veteranen Eriksson. På den fronten såg det väldigt lovande ut skulle jag vilja påstå. Att det är en klok hockeyspelare är inget nytt och han använde sin rutin och smartness till att skapa sig yta mot ystra motståndare som lovar väldigt gott inför ett kommande seriespel.



I ett läge i den andra perioden där hemmalaget skapat sig ett ordentligt överläge så väl spel- som målmässigt kom dessutom ett litet ögonblick av briljans när Eriksson med en delikat passning lurade upp hela Skövde-laget till korvkön och friställde sin namne Henrik Eriksson som utan pardon hängde upp pucken i nättaket. En klasspassning och ett klassavslut.



Kedjan som tränaren Johan Hellström (för dagen tillbaka i sin gamla hemmaborg Billingehov) petat ihop med Anders Eriksson, Henrik Eriksson och Markus Näslund ser oerhört intressant ut.



Det kommer bli bra för Borås när veteranen Eriksson skriver på, på riktigt. Han tillför laget en extra dimension.



* * *



När det gäller Skövde kan jag av förklarliga anledningar inte förklara (eller förstå) hur de lyckades schabbla bort en tillställning de dominerade fullständigt i den sista perioden, men fram dit måste jag säga att jag är imponerad.



Precis som var fallet i säsongspremiären borta mot Mariestad (en förkrossande seger med 8-3) visade laget upp ett lekfullt och kreativt anfallsspel. Det känns som att de den här säsongen har betydligt fler pusselbitar för att kunna spela en underhållande hockey och hota offensivt framåt med mer än någon enstaka kedja.



Det är många kreatörer i truppen och min känsla är att det kan bli riktigt, riktigt bra.



Även om man uppenbarligen måste öva de offensiva underhållarna lite i att stänga matcher också.



* * *



Värt att notera från gårdagen är också att när Wings piskade Linden med 5-2 i en träningsmatch gjordes fyra av målen av spelare hämtade från Väsby. Även den femte kassen hade dessutom Väsby-anknytning i form av assistpoäng.



Nick Hedemyr som inte fick vara kvar efter fjolårssäsongen öppnade målskyttet, Linus Pellfolk som inte fick vara kvar när det stod klart att det väntade allsvenskt spel fyllde på med två kassar efter det och Gabriel Österberg som lånas ut från Väsby i säsongsöppningen hittade också in in i målprotokollet. Österberg som dessutom assisterade till den sista kassen.



Det kommer bli väldigt mycket Väsby över Wings i höst.



* * *



Apropå SHL-veteraner i Hockeyettan så blev ju den där dundervärvningen som det viskats om under typ halva sommaren offentlig i fredags.



Rutinerade SM-guldmedaljören Fredrik Lindgren gör comeback och kliver in i SK Lejon.



Det smakar förstås. Även om han varit borta från hockeyn en säsong och är långt ifrån purung (39 bast) är den skicklige försvararen ett oerhört viktigt tillskott i klubben.



Inte för att SK Lejon direkt kommer bli ett slagkraftigare lag direkt med en back av hans kaliber i truppen. Han kan inte göra det själv och den lilla Skellefteå-föreningen kommer ställa ett ungt och oprövat lag på isen med den enda rimliga förväntningen att säkra Hockeyettan-existensen.



Men på sikt kan Lindgrens gästspel i klubben vara oerhört viktigt. Han kommer in med en professionalism och rutin som i en perfekt värld smittar av sig på det yngre gardet under säsongens gång. Han kan visa vägen och sätta avtryck i föreningen på ett sätt som blir väldigt viktigt att ta med sig framöver.



Det är en stark värvning.