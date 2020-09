Ytterligare coronasmittade i allsvenska klubben

Förra veckan kom beskedet att 13 personer i och kring BIK Karlskogas spelartrupp var smittade av covid-19. Det fick klubben att med omedelbar verkan stänga ned verksamheten tills vidare.

Nu meddelar klubben att fler personer kring klubben har smittats av viruset.

– Läget börjar kanske bli lite stabilare och vi hoppas att det värsta ligger bakom oss. Vi gjorde test två i mitten av förra veckan, provsvaren visade att ytterligare några personer blivit smittade, säger klubbchefen Torsten Yngveson till klubbens hemsida.



Totalt har nu 18 personer i och runt organisationen tetats positivt för covid-19 den senaste tiden. Yngveson meddelar samtidigt att de smittade mår bra efter omständigheterna och många har redan hunnit tillfriskna.

STÄLLER IN YTTERLIGARE TRÄNINGSMATCHER

Smittan innebär också att klubben kommer att tvingas ställa in ytterligare träningsmatcher. Klubben skulle ha mött AIK under förra veckan och Färjestad den här veckan, men båda dessa matcher har sedan tidigare ställts in. Nu meddelar värmlänningarna att även nästa veckas möte med AIK inte kommer att spelas.

– Eftersom vi ännu inte kan ge något besked om vi kan spela matchen valde AIK att leta ny motståndare, vilket är fullt förståeligt. Vårt försäsongsschema blir tunnare och tunnare, men det är dessvärre inte mycket vi kan påverka med tanke på situationen vi befinner oss i, säger klubbchefen Torsten Yngveson.



Ursprungsplanen var att Karlskoga skulle spela sex träningsmatcher inför den stundande säsongen, men i dagsläget ser det ut att bara bli tre matcher för värmlänningarna under försäsongen. Laget hann med en träningsmatch innan coronautbrottet, hemma mot Västerås den 28 augusti. Den 25 och 26 september ställs Karlskoga mot Mora i ett dubbelmöte.

