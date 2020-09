Beskedet: Tuffingen stängs av

Det var i den sjunde konferenssemifinalen mot Vancouver som Vegas buse Ryan Reaves tacklade Tyler Motte och fick en femminutersutvisning. Nu står det klart att han straffas ytterligare.

Reaves straffas även av NHL:s disiciplinnämnd, som väljer att stänga av Vegas checkingforward. Han stängs av en match och missar alltså nattens första konferensfinal mot Dallas Stars.

Tacklingen bedöms vara en huvudtackling.

Ryan Reaves gets a major penalty for this hit on Tyler Motte pic.twitter.com/hQmIgCVe9I