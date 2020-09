Från poplag till flopplag. Nashville Predators oväntade underprestation ledde till en sparkad coach under grundserien. Nu tror Uffe Bodin att handlingskraftige general managern David Poile kommer att göra minst en ögonbrynshöjande förändring innan nästa säsong startar.

På pappret ett lag som skulle slåss om Stanley Cup.

I realiteten ett lag som inte ens nådde slutspel.

Det fanns få lag – möjligtvis San Jose Sharks och Toronto Maple Leafs – som var större besvikelser än Nashville Predators under säsongen 2019/20. Efter att ha gått ut och värvat Matt Duchene på free agent-marknaden förra sommaren kändes det som att "Preds" hade hittat den sista pusselbiten för att återigen bli ett lag med kapacitet att gå hela vägen.

Den känslan kom på skam tidigt.

Spelet gick i baklås och skadorna hämmade laget. Stora delar av grundserien var en enda lång väntan på att det skulle lossna för Filip Forsberg och hans lagkamrater. Men inte ens när mångårige coachen Peter Laviolette sparkades och ersattes av John Hynes blev det någon större effekt att tala om.

Förra månadens play in-serie mot Arizona Coyotes blev en lika frustrerande historia som grundserien. Nashville sprang in i en stekhet målvakt i Darcy Kuemper och fick oväntat se sig utslagna innan slutspelet ens startat. Man ska vanligtvis inte dra för stora växlar av en serie som bara omfattade fyra matcher, men med den otillfredsställande grundserie Predators hade i ryggen går det inte att snacka bort underprestationen.



Det magra resultatet får i alla fall mig att förvänta mig förändringar.

UTROPSTECKEN

Det kan inte påstås vara en överraskning att kaptenen Roman Josi hade en stark säsong. Men att han i princip skulle få släpa runt på laget på egen hand var kanske inte lika väntat. Hans betydelse för Predators under 2019/20 går inte förringa. Den ligger på en sådan nivå att jag inte hade höjt på ögonbrynen om han hade varit en av finalisterna till Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare. För när det mesta omkring honom antingen var skadat eller underpresterade blev han loket som drog det här laget framåt. Jag vågar inte ens tänka på vad Predators hade varit utan sin lagkapten. Kan mycket väl snuva Washingtons John Carlson på Norris Trophy baserat på sitt allroundspel.



MINUSTECKEN

När Nashville trejdade till sig Kyle Turris från Ottawa Senators hösten 2017 kändes det som en klockren värvning. Äntligen hade Predators hittat den där andracentern de saknat. Men bortsett från en godkänd första säsong i laget har den nu 31-årige kanadensaren varit en enorm besvikelse rent spelmässigt sedan han anlände till Nashville. De senaste två säsongerna har han noterats för 23 respektive 31 poäng. Det är givetvis underkänt för en spelare som tjänar sex miljoner dollar per säsong och dessutom ska göra det ända till 2024. Om ekonomin tillåter blir jag inte förvånad om Nashville väljer att köpa ut Turris från de fyra sista åren på kontraktet. I nuläget blir det svårt för general managern David Poile att hitta en annan klubb åt veteranen.

SVENSKARNA

Mattias Ekholm var sitt sedvanligt stabila jag och en av få spelare som inte föll utanför ramen. Hade inte covid-19 kommit in i bilden hade han haft chansen att nå 40 poäng igen, en synnerligen fin siffra med tanke på att han i första hand är en defensiv back som inte får speciellt mycket förtroende i powerplay. Bara fem av de 33 poäng han samlade ihop kom i numerärt överläge. 30-åringen har två år kvar på kontraktet som ger honom 3,75 miljoner dollar per säsong. I mitt tycke ett av de mest lagvänliga kontrakten i hela ligan sett till vad Ekholm erbjuder.

Filip Forsberg var för andra säsongen i rad en spelare som lämnade grundserien med sämre utdelning än förväntat. 26-åringen har fortfarande inte fått till den där riktiga fullträffen som NHL-spelare, men har också fortsatt haft skadebekymmer som gjort att han inte riktigt kunnat möta potentialen han sitter på. Play in-serien mot Arizona var, i sin lilla omfattning, i alla fall ett steg i rätt riktning. Forsberg såg hungrig och vass ut och stod för fem poäng på fyra matcher. Får vi se mer av den varan ska inte 35 mål och 70 poäng vara uteslutet om han äntligen får till en frisk och kry grundserie.

Viktor Arvidsson var en av NHL:s hetaste målskyttar under säsongen 2018/19. Den här säsongen var han långt ifrån samma målsnitt. Efter 34 mål på 58 matcher då blev det bara 15 mål på 57 matcher nu. En av förklaringarna är att han hade vad som kan liknas vid maximal utdelning under 18/19. En annan är den otäcka skada som han ådrog sig när St. Louis brunkarback Robert Bortuzzo gjorde sitt yttersta för att bokstavligt talat knäcka svensken med ett par riktigt fula crosscheckingar. Arvidsson var sig inte lik när han återvände efter det. I likhet med Forsberg såg Arvidsson dock betydligt piggare och gladare ut mot Arizona, där han noterades för tre mål på fyra matcher. Även där finns det gott hopp om revansch nästa säsong.

Calle Järnkrok är något av Nashvilles fällkniv, en spelare med alla möjliga egenskaper som gör att han kan matchas var som helst i en forwardsuppställning. Det märktes inte minst under förra säsongen där han hade alla tänkbara roller i laget. Under hösten – inte minst efter Arvidssons skada – fick han chansen i en offensiv roll och producerade en hel del poäng. Efter nyår, när Arvidsson återvänt, sinade det rejält och Järnkrok inledde 2020 med elva poänglösa och 20 mållösa matcher. Hans mångsidighet i kombination med hans lagvänliga lönetaksträff på två miljoner dollar per säsong gör honom ändå till en viktig tillgång för Nashville. Vare sig man vill göra en trejd eller behålla honom.

KONTRAKTSLÄGET

Nashville har två framträdande spelare på väg mot unrestricted free agency i Mikael Granlund och Craig Smith. Även om kapten Josis lön går från fyra till dryga nio miljoner dollar kommer Nashville att ha runt nio miljoner dollar i lönetaksutrymme att leka med. Det räcker sannolikt inte till att behålla båda två.

Granlund, som kom till Nashville från Minnesota i Kevin Fiala-trejden i fjol, har varit solid för laget, men inte mer än så. Mycket talar därför för att han kommer att lämna "Preds".

Smith har gjort 661 matcher med klubben sedan 2011 och är i det närmaste en inventarie i Bridgestone Arena. Men nu fyller han 31 år och då är frågan om man väljer att satsa vidare på honom även om han kanske kommer att ha kapacitet att göra 40-50 poäng någon säsong till. Att behålla Smith lär kosta minst fem miljoner dollar per säsong.

Sedan tidigare har backveteranen Dan Hamhuis lagt av efter att hans kontrakt löpt ut. Även kompletteringsbackarna Korbinian Holzer och Yannick Weber sitter på utgående kontrakt och kan utan större svårigheter ersättas av spelare som redan finns i systemet eller på free agent-marknaden.

FRAMTIDEN

När Nashville Predators gick till Stanley Cup-final 2017 och förlorade mot Pittsburgh Penguins var den generella känslan "deras tid kommer". Lite naivt tänkte jag, och nog många med mig, att det här bara var början på en period av stora framgångar och fler långa slutspelsresor för den här spännande gruppen.

Tre år senare har åtminstone jag nyktrat till.

Visst, det finns fortfarande massor med outnyttjad potential i Predators. Men kanske inte på den nivå jag inbillade mig tidigare. Ryan Johansen har inte blivit den producerande toppcenter jag föreställde mig. Filip Forsberg har inte fått det där stora lyftet som jag såg framför mig medan tunga nyförvärv såsom Kyle Turris och Matt Duchene inte har varit i närheten av att möta förväntningarna. Lägg därtill en snart 38-årig Pekka Rinne på nedgång och ett, ännu så länge, osäkert kort i hans tilltänkta arvtagare mellan stolparna, Juuse Saros.

Det är med andra ord många utropstecken som har blivit frågetecken.

General managern David Poile har aldrig varit blyg att göra förändringar. Minns bara hur han värvade P.K. Subban från Montréal genom att offra kaptenen Shea Weber 2016 – för att i fjol trejda Subban till New Jersey för att skapa lönetaksutrymme att sajna Duchene. Efter en säsong som borde lämnat en besk eftersmak tror jag inte att han kommer att vara rädd för att göra förändringar nu heller. Faktum är att det skulle vara mer förvånande om han inte gör stor trejd än om han faktiskt gör en. Det faktum att han ryktades vara med i budgivningen på Torontos forward Kasperi Kapanen, som slutligen gick till Pittsburgh, förstärker den bilden.

Jag misstänker att Poile fortfarande känner att han sitter på ett potentiellt vinnarlag. Nu handlar det om att hitta ett sätt att få gruppen att börja förbättra sina resultat och bli ett lag att räkna med igen. Kan han rent av offra en av sina kärnspelare för att skaka om gruppen och få till den förändringen? Antagligen. För ska jag vara helt ärlig tror jag bara att det finns en spelare i hela organisationen som är off limits just nu: Roman Josi.

Efter en sådan här säsong tror jag inte att någon annan går säker.

INTERNA POÄNGLIGAN 2019/20

(matcher, mål, assist, poäng, utvisningsminuter, plus- och minus – grundserie/play in)

MÅLVAKTSSTATISTIK 2019/20

(matcher, G.A.A., räddningsprocent – grundserie/play in)