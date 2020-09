Alla älskar Marc-André Fleury. Medspelare. Motspelare. Media. Fans. Han är NHL:s mest omtyckta spelare. Men bilden av honom som målvakt är grovt felaktig.



Vegas Golden Knights har seglat upp som den klara finalfavoriten i den västra konferensen. De sumpade chansen att säkra en finalplats igår natt, men får en ny chans i natt. Det ska hur som helst mycket till för att Vegas inte ska spela konferensfinal.

För första gången någonsin kan vi få en svensk målvakt som vinner Stanley Cup. Pelle Lindbergh och Henrik Lundqvist har varit framme i finaler men nu har vi både Robin Lehner och Jacob Markström kvar i slutspelet, och framför allt Lehner har en superchans att vinna Cupen. Kanske den största chansen en svensk målvakt någonsin haft.

Vegas sitter på ligans mest spektakulära målvaktspar. Dels har de två stora namn som presterat bra hockey, och dels är det två av ligans största målvaktsprofiler. Marc-André Fleury för sin "good guy"-sida, som gjort att han älskats av hela hockeyvärlden, och Robin Lehner med sin frispråkighet och sin otroliga livsresa. Men en sak jag inte kan komma runt är hur det ens kan vara en diskussion om vem som ska vara förstemålvakt.

De senaste veckorna har jag sett normalt sett vettiga personer få total härdsmälta. Det har varit journalister som rasat, jag har sett en agent som tycker att coachen Peter DeBoer tryckt ett svärd i ryggen på Marc-André Fleury för att han inte får stå, jag har sett en undersökning där Fleury lyftes fram som en av ligans bästa slutspelsmålvakter.

Och jag förstår inte varför.

Låt oss inleda med den där undersökningen jag nämner. The Athletic gjorde en spelarundersökning där en av frågorna var vem man helst har i sitt mål i en sjunde och avgörande Stanley Cup-final. Carey Price kom etta - och Marc-André Fleury kom tvåa. Visst han har vunnit Stanley Cup tre gånger. Han gjorde den där superräddningen på Nicklas Lidströms skott i den sista sekunden av finalen 2009. Men han har samtidigt vunnit två av sina tre cuper som backup. Och är det något som man förknippat Fleury med under hans karriär är det ju snarare hans svaga slutspel. Det är nästan läge att klämma in ordet "härdsmälta" för andra gången i den här texten.

Det är som att det där superslutspelet han gjorde med Vegas 2018 helt och hållet raderat ut alla svaga slutspel tidigare. 2008 var han magisk, 2009 när de vann var han medelmåttig. Sen följde flera slutspel där han var direkt usel och den kanske största anledningen till att Pittsburgh gång på gång floppade, trots att de hade ruskigt bra lag. Han blev ju faktiskt till och med stämplad som en usel slutspelsmålvakt med nerver som inte höll på den här nivån.

Jag har sett flera journalister som på twitter uttryckt hur hemskt orättvist Peter DeBoer behandlar Fleury. "Han har ju gjort så mycket för hockeyn i Vegas!!!". Jo, men samtidigt är det här hans tredje säsong i klubben. Han kommer dessutom från en direkt svag säsong. Ändå har jag sett flera amerikanska och kanadensiska journalister som tycker att han ska vara förstemålvakt. Bara för att...han är han, antar jag. Att Robin Lehner idag är betydligt bättre, det spelar inte så stor roll.

Peter DeBoer ska alltså ställa en sämre målvakt i kassen, och försämra lagets chanser att vinna, bara för att han gjort så mycket för klubben under sina tre år där. Hm.

He’s the face of the franchise, a HOF’er, the owner has personally asked you to do things in the community and you never say no. Ur told they are bringing in Lehner for insurance, and they don’t put you in the net against the #Blackhawks!?What they have done is wrong. #VegasBorn https://t.co/BPlbzWR2RC — Andy Strickland (@andystrickland) August 27, 2020

I think you should play your best goalie in every game of the playoffs, unless you've lost faith in him.



For me it would've been Fleury, with Lehner as the option if he doesn't perform.



For them it's clearly Lehner. So I think they should play him unless they lose faith. — Jesse Granger (@JesseGranger_) August 26, 2020

Jag tycker precis tvärtom. Marc-André Fleury är ju så populär just för att han har en sån lättälskad personlighet. Just för att han flera gånger accepterat att bli petad. Just för att han alltid är den bästa lagspelaren. Just för hur han hanterat motgångarna som trots allt varit en stor del av hans karriär. Vegas har ju en perfekt situation, med en förstemålvakt som är topp-fem i världen just nu, och en backup som i sina bästa stunder också är en världsmålvakt. Och som spelarna älskar att spela för, när han får chansen. Skulle Robin Lehner börja vackla vet Peter DeBoer om att han sitter på en kanonbackup. Hur många andra kvarvarande coacher i slutspelet kan känna så?

DeBoer ska ha stor credd för att han vågat gå så hårt med Robin Lehner. Många andra hade vacklat när pressen utifrån hade kommit. För det finns såklart en anledning till varför Marc-André Fleury är så älskad som han är. Det går inte att tycka illa om honom. Och vem vet, om Gerard Gallant varit kvar kanske Fleury hade varit etta vid det här laget. För Peter DeBoer, utan känslomässiga band till målvakterna, har det nog varit enklare att gå med den som varit bäst snarare än den som var grym för klubben för två år sedan.

Fleury har vunnit sjätte flest slutspelsmatcher någonsin, så han har uppenbarligen gjort något rätt. Men den status han har som målvakt står ändå inte i relation med den status han, enligt mig borde ha. Och bilden av honom som en genomgående grym slutspelsmålvakt, den stämmer helt enkelt inte.

Jag vet inte om det är någon sorts "Kanada-bias" som gör att folket där borta lobbar så hårt för att "Flower" ska stå. I så fall är jag medveten om att jag riskerar att anklagas för att vara Sverige-patriotisk. Men jag känner mig väldigt trygg i min åsikt. Robin Lehner är helt enkelt klasser bättre just nu. Det är han som ska stå i mål. I alla fall om Vegas har en målsättning att vinna Stanley Cup. Det finns liksom ingen anledning att dra igång någon sorts målvaktskontrovers så länge Lehner spelar så bra som han gör.

Och om folk tycker att Vegas behandlat Marc-André Fleury respektlöst, vänta bara tills de får höra vad som pågått på Manhattan det senaste året...

