Han pekas ut som ny boss i Florida Panthers

Florida Panthers ser ut att ha hittat sin nya general manager. Enligt TSN blir det Columbus Blue Jackets assisterande general manager Bill Zito som tar över efter sparkade Dale Tallon.

Florida Panthers gjorde en storsatsning inför den här säsongen och värvade bland annat stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij och svenske backen Anton Strålman för att stabilisera försvarsspelet. Men framgångarna uteblev.

Panthers fick chansen att spela till sig en plats i Stanley Cup-slutspelet, men blev utslagna av New York Islanders i play in-serien. Det blev slutet på general managern Dale Tallons tioåriga sejour i klubben. Han sparkades kort efter att Panthers lämnat bubblan i Toronto. Sedan dess har han även hamnat under utredning hos NHL för att ha uttryckt rasistiska åsikter under slutspelet.

Efter en hel del spekulationer tycks Panthers nu ha hittat Tallons ersättare. Enligt Frank Seravelli på TSN ska Bill Zito, 55, vara på väg att ta över klubben. Zito kommer närmast från Columbus Blue Jackets organisation där han har jobbat som assisterande general manager till Jarmo Kekäläinen sedan 2013. Han har tidigare jobbat som spelaragent.

Innan Zitos namn kom in i bilden fanns namn som tidigare Edmonton Oilers-general managern Peter Chiarelli samt tv-profilerna Kevin Weekes och Ed Olczyk med i bilden.

