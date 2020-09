"Det är som de hetsar min pappa och inte mig"

Bert Robertsson lämnade Skellefteå AIK inför förra säsongen. Det gjorde inte hans son Simon Robertsson. Den fysiske forwarden SHL-debuterade för klubben och har siktat ställt på ännu mer istid i A-laget den här säsongen. I Talang 2020 berättar han om snacket han får höra på isen om sin pappa och om det högst oväntade första matchen med Skellefteå i SHL.

– Jag satt i omklädningsrummet och nästan skakade eftersom jag var så nervös, berättar Simon Robertsson för hockeysverige.se.



FURUDAL (HOCKEYSVERIGE.SE)



Vi är nu framme vid del 43 i artikelserien Talang 2020. I dag ska ni få möta Skellefteås storlöfte Simon Robertsson, son till Linköpings tränare Bert Robertsson.

17-åringen har spelat för Skellefteå under större delen av sin karriär, men det var i Södertälje allt började. Precis som för pappa Bert.

– Ja, jag gick på Tre Kronors hockeyskola där, men jag vet inte om jag hann spela någon säsong i Södertälje. Vi flyttade upp till Skellefteå då jag gick i tvåan. Jag tror också det var då man drog igång och började spela i ett lag, berättar Simon Robertsson då hockeysverige.se träffar honom vid Furudals Ishall invid en vik till vackra Oresjön.

Hur minns du första dagarna som liten knatte i Scaniarinken?

– Minnen jag har därifrån är då jag tittat på någon av pappas matcher då han spelade där. Annars har jag inte så mycket minnen från själva Scaniarinken.

– Det är mer från B-hallen jag har lite minnen eftersom vi hade träningarna med Tre Kronors hockeyskola där.

FLYTTADE TILL SKELLEFTEÅ 2011

Inför säsongen 2011/12 lämnade Bert Robertsson jobbet som coach i Västerås för att ta ett tränarjobb i Skellefteå. Det innebar såklart också att Simon Robertsson fick lära känna nya vänner, med även börja spela hockey uppe i Västerbotten.

– Jag minns inte att jag skulle haft någonting emot att flytta. Jag hade fått vara med på en fotbollsskola i Skellefteå direkt då jag kom dit så jag hade redan kompisar i skolan när den började, vilket var väldigt skönt. Jag har också hela tiden trivts sedan jag flyttat upp, säger han.

– I början spelade jag både fotboll och hockey. Fotbollen lade jag av med, det kanske var under U14-åren. Dessutom spelade jag mycket golf då. Det var antingen fotbollen eller golfen jag valde mellan och då blev det golf.

– Sedan blev det try-out med U15 så då hann jag inte med golfen heller, men den här sommaren har jag spelat mycket golf igen.

Foto: Ronnie Rönnkvist



Simon Robertsson fann sig snabbt till rätta i den nya omgivningen.

– I Skellefteå var det mycket mer att vi kunde vara ute på vintrarna, vara på is och så vidare. I skolan kunde vi köra is på rasterna, vilket var en stor skillnad mot där nere.

– När jag flyttade upp märkte jag också att det var mycket mer snack runt hockeyn än i Södertälje. Samtidigt bodde vi i Nykvarn, som ligger lite utanför Södertälje, men över huvud taget var det inte lika mycket snack om hockey där nere.

"JAG VET INTE VAD JAG SKA SVARA DEM DÅ"

Pappa blev tidigt uppmärksammad i Skellefteå, mestadels positivt, men hur upplevde du det här?

– Det var inget som jag lade något större vikt vid. Jag tyckte bara att det var kul att det jag bra honom. Jag fick hänga med honom på hallen och det var kul.

– Som hockeyspelare har han hjälpt mig mycket. Vi snackar ganska ofta om hockey. Han ger mig tips och trix, vilket är kul.



Är det mycket hockeysnack hemma vid frukostbordet?

– När han bodde hemma var det mer att vi snackade hockey efter någon träning eller match. Inte så mycket när vi satt och åt. Då var det mer skola eller vad som hänt under dagen.



Har du någon gång känt att du fått extra skit bara för att det stått Robertsson på ryggen?

– Visst finns det folk som snackar lite på isen, men det är som de hetsar min pappa och inte mig, säger Simon Robertsson med ett leende och fortsätter:

– Jag vet inte vad jag ska svara dem då. Det blir då mer ehhh… (skratt), men det är bara kul.



Pappa var fysisk i sin spelstil, ser du dig själv som en fysisk spelare?

– Jag vill ändå tacklas så där kanske vi har likheter. Sedan var det hans roll att tacklas, men jag vet inte om jag kommer upp till den nivån.



Det står på eliteprospects.com att du var utlånad till Burträsk en gång…

– Jag var med en match med deras J18 mot Björklöven. Det står där att jag spelat med Burträsk A-lag, men det har jag aldrig gjort.

Foto: Ronnie Rönnkvist



"FRÅGADE TVÅ GÅNGER OM HAN SKÄMTADE"

Säsongen 2018/19 fick Simon Robertsson chansen att spela för U16-landslaget. På nio matcher under säsongen svarade han för tre mål och totalt sex poäng.

– Det var spännande, stort och något jag sent kommer glömma. Jag fick spela med nya spelare samtidigt som jag aldrig tidigare mött utländska spelare.

– Att stå och lyssna på nationalsången innan första matchen var konstigt. Jag minns inte direkt vad jag tänkte. Jag var ju van att se landslaget spela på TV men ”nu står jag här”.

Förra säsongen kom chansen för den då 16-åriga forwarden att göra debut i Skellefteås A-lag.

– Jag satt i skolan. Då ringde min tränare och sa att jag skulle spela med A-laget. Jag frågade honom två gånger om han skämtade med mig eftersom jag aldrig ens gjort någon träning med A-laget innan, skrattar Simon Robertsson och fortsätter:

– Dessutom var det derby mot Luleå. Det var nervöst. Jag drog hem från skolan och gick och lade mig. Sedan var de bara till bussen.

– Jag satt i omklädningsrummet och nästan skakade eftersom jag var så nervös. När jag sedan kom ut och innan jag hade gjort första bytet hade jag puls hela tiden.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Var det mycket svårare att spela seniorhockey än juniorhockey?

– Ja, man möter starkare och snabbare spelare så man måste ta snabbare beslut, vara starkare på pucken och så vidare.



Du fick mycket beröm för dina insatser i SHL förra säsongen, kom du snabbt in i den hockey som spelades där?

– När jag fick spela mycket kom jag in i det mer, men när jag bara fick några enstaka byten blev det svårt att komma in i matcherna.



Vad har du för målbild inför kommande säsong?

– Mitt mål är att spela så mycket som möjligt med A-laget, försöka ta en plats där. Sedan vill jag vinna SM med J20.



Det är draftdags för dig om ett år, hur går dina tankar inför den?

– Jag har hört lite, men jag fokuserar på den här säsongen. Blir jag med i en draft så är det kul, men, som sagt var, jag lägger inte så stor fokus på det.