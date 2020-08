Storlöftet inleder säsongen i Europa

För några år sedan såg Nashville Predators ut att ha gjort ett jättekap när man plockade upp Eeli Tolvanen som den 30:e spelaren i draften 2017. Därefter har det inte riktigt blivit som de flesta förväntade sig.

Tolvanens säsong efter draften går endast att sammanfatta som fantastisk. Som 18-åring var han en av Jokerits bästa spelare då han sköt 19 mål och 36 poäng på 49 matcher vilken är den bästa noteringen någonsin i KHL vid så ung ålder. Endast Jevgenij Kuznetsov och Kirill Kaprizov har gjort fler poäng som juniorer i KHL men de var 19 år gamla då de nådde de poängnoteringarna, Tolvanen var ju som bekant endast 18 år.

Succén gjorde att han togs ut till JVM och var en av de finska junior-Lejonens bästa spelare. Sedan fick han även chansen i både OS och VM för Finland och var bland lagets bättre spelare båda gångerna, när han spelade mot seniorer. Den säsongen fick han även chansen att spela tre NHL-matcher för Nashville Predators och spåddes en lysande framtid.

Säsongen 2018/19 spelade Tolvanen i AHL och gjorde 35 poäng på 58 matcher men fick även chansen i NHL för Predators och sköt sitt första NHL-mål. Han spelade sedan även JVM med Finland för tredje året i rad och var en viktig spelare när laget vann guld, även om Tolvanen inte gjorde ett enda mål under mästerskapet.

NEWS: General Manager David Poile announced today that the #Preds have loaned Eeli Tolvanen to the Kontinental Hockey League's Jokerit (Helsinki, Finland) until the start of training camp for the 2020-21 season.https://t.co/AdJWi0bh57