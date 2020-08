Borlänge har fått in covid-19 i sin a-lagstrupp och sätter sin verksamhet tillfälligt på paus. Ett helt rätt beslut naturligtvis och ganska enkelt att genomföra under en försäsong.

Men vad händer egentligen när den första spelartruppen blir smittad under säsong?



Hur ska vi få in publik i arenorna, hur ska vi få in publik i arenorna, hur ska vi få in publik i arenorna...?



Det har varit ett mantra, i stort sett det enda hockeyrörelsen har tuggat den senaste tiden.



Men kanske borde man lite intensivare ha ställt sig en annan fråga också. Nämligen, hur ska vi bete oss om vi blir sjuka?



Enköping behövde nyligen ställa in en träningstripp till Skaraborg efter att sjukdom uppenbarat sig i laget och under fredagseftermiddagen kunde Borlänge meddela den dystra nyheten att de har minst tre coronasmittade i sin a-lagsverksamhet.



De gjorde naturligtvis det enda rätta som satte verksamheten på paus i väntan på att se hur det hela utvecklar sig.



För så går det ju att göra under en försäsong. Enköping ställde in turen till Skaraborg och Borlänge avvaktar med sin verksamhet medan man väntar på att smittostormen ska blåsa över.



Men vad gör klubbarna i Hockeyettan om det skulle smyga sig in smitta i någon trupp under säsong?



För rent krasst, så som det ser ut i samhället kan vi nog räkna med att det är något som kommer att inträffa. Men i ett redan från början ganska komprimerat spelschema blir det betydligt svårare att bara trycka på paus och vänta på bättre tider.



Där man under en försäsong egentligen bara påverkar den egna verksamheten kommer ju inställda matcher under ett seriespel få effekter på så väldigt många andra. Går det då att ställa in, eller får lagen snällt sopa ihop de som är ”friska” och hoppas att det inte blir någon spridning?



Jag hoppas att det finns en plan för hur man ska hantera det. Jag har skrivit det förut, spelare i Hockeyettan kan inte isolera sig, de måste gå upp på morgonen och gå till jobbet. I många fall möta människor och utsätta sig för smitta på ett sätt som kommer vara betydligt mer påtagligt än vad publik i arenorna någonsin kommer vara.



Och kommer smittan in i lagen utan att de kan sätta allt på paus, då riskerar snöbollen att snabbt vara i rullning. Då kan coronan sprida sig snabbt mellan lagen och i ett skräckscenario tvinga hela Hockeyettan att trycka på paus.



Där vill garanterat ingen hamna.