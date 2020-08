TV: Får tänderna utslagna – minuter senare är han tillbaka på isen

Det var grinigt när Montréal i natt 5-3-besegrade Philadelphia och säkrade en sjätte match i matchserien. Inte minst rördes det upp känslor när Matt Niskanen cross-checkade Montréals Brendan Gallagher i ansiktet.

Gallagher blödde ymnigt från munnen och tvingades dra ut åtminstone en tand. Men kort därefter återvände Canadiensforwarden till spel.

– Det är den "Gally" vi älskar. Det är det där han kan bidra med i ett lag. Han är en tävlingsmänniska och en stolt spelare. Han spelar tufft och jobbar hårt för varje mål han gör. Han hade en otrolig match i kväll, säger Montréals tillfällige huvudtränare Kirk Muller.

Enligt nordamerikanska uppgifter riskerar Matt Niskanen avstängning. NHL:s disciplinnämnd kommer att titta på incidenten. Men Gallagher riskerar också att missa matcher. Enligt Renaud Lavoie på TVA Sports ryktas det om att Montréalspelaren åkte på en käkfraktur, utöver att han behövde dra ut åtminstone en tand. Det är dock inte bekräftade uppgifter.

Going back to Matt Niskanen’s move on Brendan Gallagher, what is currently circulating is that Brendan Gallagher allegedly sustained a fracture from the stick hit directly to the @CanadiensMTL forward's mouth. The shock was very hard without a doubt. https://t.co/mmy6NIwndy