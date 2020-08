Corona-utbrott på gymnasium stoppar träningsmatch

För en vecka sedan skrev NRK om att en elev på Lillehammers hockeygymnasium insjuknat i Covid-19. 45 andra ishockeyelever sattes i karantän. Nu verkar situationen ha eskalerat då 21 personer med kopplingar till hockeygymnasiet och/eller Lillehammer IK har konstaterats smittade. 170 ytterligare personer ska sitta i karantän. Detta rapporterar NRK.



Borgmästaren i staden säger att det är ett lokalt utbrott och överläkaren Morten Bergkåsa säger:

— Utbrottet är fortfarande begränsat till denna ishockeymiljö, så att alla positiva fall vi har definieras nära kontakter som har kartlagts som en del av infektionsspårningsarbetet.





Lillehammers träningar ska ha ställts in och hallen stängts. I laget finns den svenska tränaren Pär Torstensson och forwarden Julius Persson. Sajten ha.no berättar att a-lagets träningsmatch mot Storhamar den 27 augusti redan nu har ställts in. Oklart om det beror direkt på Corona-utbrottet eller om det handlar om att Lillehammer inte kan träna just nu.