Henrik Lundqvist nomineras till ärofyllt NHL-pris

Fyra svenskar har tidigare vunnit King Clancy Memorial Trophy, priset som delas ut till den spelare i NHL som visat bäst ledaregenskaper på och utanför isen samt gjort stora humanitära insatser i samhället.

Snart kan vi dock ha en femte.

För andra året i rad har nämligen Henrik Lundqvist nominerats som en av tre finalister till det ärofyllda NHL-priset.

”Lundqvist och hans fru Therese har samlat in över 3,2 miljoner dollar sedan 2014 genom Henrik Lundqvist Foundation (HLF) som har gjort mycket nytta för flera andra organisationer. HLF har bidragit rakt av med mer än 1,5 miljoner dollar till barns hälsa och utbildning. Bara under 2019/20-säsongen har Lundqvist hjälpt till att samla in 650 000 dollar. Han har också varit aktiv hjälparbetet mot Covid-19 och har donerat 100 000 dollar för att kunna ge mat till New York-invånare i nöd. Den donationen ska ha bidragit med 68 000 måltider och hjälpt 8 000 barn och deras familjer”, skriver NHL i sin motivering.

De andra två finalisterna är backarna Matt Dumba och P.K. Subban som båda, bland annat, har donerat pengar i kampen mot rasismen efter mordet på George Floyd.

Svenskarna som tidigare har vunnit priset är Henrik och Daniel Sedin, Henrik Zetterberg och Daniel Alfredsson.

