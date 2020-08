Från 0-0 till 3-0 på 83 sekunder

– Vi försökte bara göra det så svårt som möjligt för (Darcy) Kuemper, säger coachen Jared Bednar.

Colorado gick in i serien mot Arizona som storfavoriter, men tog tog lång tid innan Avalanche kunde bryta ned Rick Tocchets väloljade maskin. Faktum är att det stod 0-0 en bra bit in i den tredje perioden innan dödläget bröts.

Anledningen till det? Darcy Kuemper. Colorado var totalt överlägsna rent spelmässigt och vann skotten med otroliga 40-14, men det dröjde 53 minuter innan de lyckades spräcka nollan på den storspelande målvakten, då Nazem Kadri satte 1-0. Sen blev det en ketchup-effekt. Tio sekunder efter 1-0 kom 2-0 från J.T. Compher, och 1:23 efter Kadris 1-0 kom 3-0 från Mikko Rantanen.

Colorado kunde pusta ut.

– Det är inte enkelt att komma in på dem, och när man gör det och får en bra målchans ska man ta sig an Kuemper också. Vi försökte bara göra det så svårt som möjligt för Kuemper, vi skulle in på kassen och skulle spela smart med pucken. Det tycker jag grabbarna gjorde bra, säger Coloradocoachen Jared Bednar.

"DET VAR DARCY, DARCY, DARCY"

Arizonas Rick Tocchet var desto argare. Han var missnöjd med träningen inför matchen, själva matchen, och såg bara ett ljus i mörkret: Den storspelande målvakten.

– Jag är besviken på laget eftersom det har var en stor möjlighet för oss. Vi hade en hemsk träning igår och spelarna vet hur jag känner för dem. Darcy Kuemper höll oss kvar i matchen, svårare är det inte. Det var Darcy, Darcy, Darcy. That's it.

Gabriel Landeskog var ensam svensk i poängprotokollet. Han hade en assistpoäng på Rantanens 3-0.