Superkedjan hittar rätt – avgör i sudden

Boston Bruins ledande kedja med Patrice Bergeron, David Pastrnak och Brad Marchand var halvdana i seedningsspelet.

Nu, i den första åttondelsfinalen, var trion dock heta och kombinerade för två mål, bland annat det avgörande suddenmålet i den andra övertidsperioden.

Åttondelsfinalserien mellan Boston Bruins och Carolina Hurricanes spås bli en jämn och tajt mellan två oerhört skickliga lag.

Efter den första matchen lagen emellan ser det också ut att bli så.

Matchen började i ett högt tempo och Joel Edmundson kunde ge Carolina ledningen 13 minuter in i den första perioden då han pangade in 1-0 efter att ha assisterats av finländske duon Sebastian Aho och Teuvo Teräväinen.

Boston Bruins förstakedja med David Pastrnak, Patrice Bergeron och Brad Marchand var väldigt sval i seedningsmatcherna men trion kombinerade direkt för lagets första mål i det riktiga slutspelet.

Bergeron vinner tekningen samtidigt som Pastrnak ställer sig framför kassen och Marchand snappar upp pucken. Han slänger då in en perfekt passning som tjecken kan stöta in för sitt första mål i årets slutspel för 1-1.

I den andra perioden tog Boston ledningen efter ett väldigt kontroversiellt mål. Charlie Coyle skickar in pucken i mål men dessförinnan hade Nick Ritchie hoppat upp och slagit pucken med handen till Anders Bjork. I situationen hade även Carolina-målvakten Petr Mrázek lagt plockhandsken över pucken men Bjork grävde loss pucken och fick över den till Coyle som gjorde mål.

Carolina Hurricanes överklagade målet på grund av handpassningen men efter en lång videogranskning dömde domarna ändå mål eftersom handpassningen inte längre gällde efter att Mrazek lagt handsken på pucken. På grund av det misslyckade överklagandet fick Carolina en utvisning.

Good goal.



Charlie Coyle makes it a 2-1 game.



Bruins have their first lead up in Toronto. pic.twitter.com/8aR7ojnAZE