Kanonmatch av Lehner - mot tidigare klubben

Vid trade deadline skeppade Chicago iväg Robin Lehner till Vegas, utan en tanke på att de skulle stöta på varandra i ett slutspel. Blackhawks var avsågade från slutspelsracet och hade inga problem att släppa sin svenske stjärnkeeper.

Men när slutspelet i natt inleddes möttes Chicago och Robin Lehner ändå. Lehner fick förtroendet i Vegaskassen efter två stormatcher i seedningsgruppspelet, och tackade för det genom att imponera även i natt. Svensken räddade 19 av 20 skott, utsågs till en av matchens tre stjärnor och hjälpte Golden Knights till en 4-1-seger.

Allt var dock inte guld och gröna skogar för den svenske målvaktsjätten. Han hade problem med sin utrustning, och tappade skridskoskenan två gånger om.

Poor Robin Lehner has lost his skate blade for the second time tonight. #Blackhawks pic.twitter.com/FG1scIwPcE