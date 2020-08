Det är en av många mycket intressanta matchserier, och en av många extremt svårtippade sådana också. Jag är generellt en svag tippare, och när jag ser hur den första slutspelsrundan ser ut har jag inga större förhoppningar om att lyckas ändra det ryktet.

Den östra konferensen

Philadelphia (1) - Montréal (8) 4-1 i matcher

Ett häftigt klassikermöte!

Philadelphia gick in i seedningsspelet som en outsider till att kunna ta finalplatsen från den östra konferensen. De lämnar nu seedningsspelet som favorit till att ta finalplatsen från den östra konferensen. Philadelphia var det lag som imponerade klart mest av samtliga redan klara slutspelslag.

De briljerade inte rakt igenom i någon av de tre matcherna, men de föll aldrig heller ur ramen. Dessutom bjöd de på mål och anfall som inget annat lag kommit i närheten av så här långt. Det känns som att saker och ting föll på plats för Flyers, så fort de kom till Toronto. Dessutom har de en målvakt som definitivt kommer vinna matcher åt dem.

Montréal gick in i slutspelskvalet som det mes uträknade laget av alla, men gjorde det otroligt bra och slog ut Pittsburgh. Carey Price var precis så bra som han behövde vara, och en på pappret ganska svag backsida imponerade både offensivt och defensivt. Det är inte bara Shea Weber som håller måttet där.

Carey Price kan sno någon match, och framåt har Montréal ett ganska jämnt och brett lag. men att de ska kunna hota Philadelphia, så som de gjorde mot Pittsburgh, har jag svårt att se. Det borde bli en serie som tar slut ganska snabbt. Flyers är helt enkelt för bra för att Canadiens ska kunna rå på dem fyra gånger om.

Carter Hart.Foto: Eric Hartline-USA TODAY Sports



Tampa Bay (2) - Columbus (7) 4-2 i matcher

Alla minns fjolårets serie mellan dessa båda. Tampa Bay gick in i slutspelet som skyhög favorit till titeln, gick upp till en 3-0-ledning i den första matchen och såg ut att vara precis så bra som alla trodde de skulle vara. Sen vände Columbus den matchen och knep de kommande tre av bara farten.

Det blir ingen repris i år.

Tampa Bay har inte sprudlat på samma sätt den här säsongen, som de gjorde förra året. Det finns också vissa orosmoln kring superstjärnorna Steven Stamkos (i vanlig ordning i slutspelstider) och Victor Hedman. Kommer ingen av dem till spel har Columbus alla chanser att utmana. Blue Jackets var, förutom den sjuka fyraminutersperioden i match fyra, otroligt stabila i serien mot Toronto och hade ett målvaktsspel i världsklass. Zach Werenski och Seth Jones har dessutom potential att stänga ned alla lag i hela ligan.

Men orkar Columbus verkligen slå Tampa Bay över sju matcher? Jag tror inte det, ändå. Jag tror att Lightnings spets, med Nikita Kutjerov, Brayden Point och de övriga, är för bra. Dessutom har de förstärkt smart med Blake Coleman och Barclay Goodrow som gör forwardssidan komplett.

Därför håller jag Tampa Bay som favorit här - och gissar att det här kan vara starten på ett lååångt slutspel för "Bolts" del.

Blir Victor Hedman spelklar?Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



Washington (3) - N Y Islanders (6) 1-4 i matcher

Här kommer en skräll! Jag tror New York Islanders ganska bekvämt kommer städa av Washington. Visst, Capitals är betydligt bättre och mer strukturerade än det virriga Florida som Islanders mötte i kvalet, men jag tror absolut att Islanders kommer kunna tråka ut detta Washington också.

Jag såg två av Washingtons tre matcher i seedningsgruppen och kan inte säga att jag blev speciellt imponerad. Visserligen tycks både John Carlson och Nicklas Bäckström dras med småskador, men ingen annan i laget klev heller fram på det sättet som jag hade förväntat mig. Washington känns ganska tröga, och inte alls som någon verklig Stanley Cup-utmanare om du frågar mig.

Islanders imponerade mot Florida. Det är inte en speciellt sexig ishockey de presterar, men jag tycker att Barry Trotz gång på gång bevisar att han är NHL:s bästa coach. Den förvandling han gjort med Islanders under sina två år i klubben är beundransvärd, rätt och slätt. Jag hyser en oerhörd respekt för honom, och tror att han kommer skicka ut sitt tidigare lag och manövrera ut sin tidigare högra hand Todd Reirden.

Jag tror Islanders vinner med 4-1 i matcher. Det låter kanske osannolikt, men jag ser en serie framför mig som kommer påminna en hel del om den ifjol då de svepte Pittsburgh Penguins i förstarundan. Då anförda av Robin Lehner. Nu av Semjon Varlamov.

Barry Trotz



Boston (4) - Carolina (5) 3-4 i matcher

Här riskerar jag väl att hamna i kategorin "populistisk". Tre matcher mot ett svagt New York Rangers räckte tydligen för att jag skulle hoppa på Carolina-tåget, och tippa dem som segrare i serien mot grundseriens bästa lag.

En del av mig tror att Boston kommer vakna till liv precis lagom till slutspelsstarten. De vet precis vad som krävs för att gå till final och vilka knappar de behöver trycka på. Men en del av mig tror att de helt enkelt inte är i form och att de inte bara kan trycka på den där berömda knappen och stå emot det virvlande Carolina.

Som sagt: Carolina mötte ett riktigt svagt New York Rangers. Samtidigt hänfördes lag av den spelglädje de visade upp, den enorma forecheck de satte in och den strikta defensiv de trots allt har tack vare att de sitter på slutspelets bredaste backsida. De kommer in i den här serien med tre raka segrar, Boston med tre raka förluster.

Om en vecka kanske vi sitter här och inser att formkurvorna som lagen gick in i den här serien med inte betydde ett dugg. Eller så sitter vi här och ser att inte heller Boston lyckades få bukt med Rod Brind'Amours lagmaskin. Jag tror på något mellanting. En jämn serie - där Sebastian Aho till sist avgör till Carolinas fördel.

Sebastian Aho.Bildbyrån



Tippar jag rätt i den östra konferensens serier får vi se Carolina möta Tampa Bay i konferenssemifinalen, medan Philadelphia får ta sig av New York Islanders.