Jätteskrällen ett faktum – förre SHL-forwarden stor hjälte

I princip alla hade tippat att Pittsburgh Penguins, som en del såg som en riktig Stanley Cup-utmanare, skulle svepa Montreal Canadeins åt sidan i play in-spelet.

Så blev det dock inte utan Montreal står för en jätteskräll genom att få storfavoriten på fall efter fyra matcher.

Inför nattens match bytte Pittsburgh målvakt, Matt Murray ut och Tristan Jarry in, vilket verkade ge effekt till en början. Tillställningen var nämligen mållös under väldigt lång tid då både Jarry och Carey Price höll tätt i varsitt mål.

56 minuter in i matchen kom dock isbrytaren. Paul Byron, "Habs" poängbäste forward i slutspelet hittills, snappar upp pucken i offensiv zon efter en felpassning från Penguins-försvaret. Byron avancerar då in bakom kassen och hittar till Artturi Lehkonen som står helt omarkerad framför mål och kan peta in 1-0 i en i princip tom bur.

Lehkonen, som spelade i Frölunda mellan 2014 och 2016 samt har vunnit ett SM-guld med klubben, sköt därmed sitt första mål i årets slutspel och blev därmed även den stora hjälten för Montreal Canadiens.

Pittsburgh försökte kraftsamla för en kvittering men det slutade inte bättre än att kaptenen Shea Weber kunde skicka in pucken i tom kasse till 2-0, då han stod bakom eget mål.

”FÖRSÖKTE BEVISA ALLA FEL”

Canadiens går därmed vidare till slutspelet med 3-1 i matcher.

– Vi var helt klart riktigt motiverade när vi gick in i den här serien. Ingen gav oss någon chans att vinna vilket hjälpte oss med motivationen. Jag tycker att vi tog alla experttips med en nypa salt och bara gick ut för att försöka bevisa alla fel, säger Carey Price, som gjorde 22 räddningar och höll nollan i nattens match.

För Sidney Crosby & Co blev det tidig sorti för andra året i rad. Pittsburgh har faktiskt förlorat nio av sina tio senaste slutspelsmatcher sedan man ledde med 3-2 i matcher mot Washington Capitals 2018.



– Det är tre segrar av fem som krävs. Allt kan hända i en sådan kort serie. Vi gjorde en del bra grejer men var det tillräckligt? Nej. Man får ge lite kredd till Montreal. De spelade riktigt bra och kom ut starkt i de fyra matcherna. Det här är en situation som vi står inför nu, men jag hade ju älskat ett bättre resultat, säger Penguins-kaptenen till nhl.com.

Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins 2–0 (0-0,0-0,2-0)

Montreal: Artturi Lehkonen (1), Shea Weber (2).

Pittsburgh: –

Montreal Canadiens vidare med 3-1 i matcher.