Lämnar Leksand – klar för SHL-konkurrent

Philip Samuelsson värvades in till Leksand mitt under den gångna säsongen men blev inte kvar i Dalarna.

Han stannar dock i SHL. Under lördagseftermiddagen meddelade nämligen IK Oskarshamn att man skrivit ett tvåårskontrakt med Samuelsson.

Leksand uppgavs vara villiga att förlänga kontraktet med Philip Samuelsson, som själv ryktades vara på väg mot KHL.

Nu står det klart att 28-åringen, son till legendaren Ulf Samuelsson, stannar kvar i SHL – men inte i Leksand.

Den store försvararen är i stället klar för IK Oskarshamn. På sin Twitter meddelar jumbon från föregående säsong att man har skrivit ett tvåårskontrakt med den tidigare NHL-backen.

Philip Samuelsson har tillbringat i princip hela karriären i Nordamerika och gjorde 13 matcher i NHL för Pittsburgh Penguins och Arizona Coyotes, det blev dock över 500 matcher i farmarligan AHL.

När han värvades till Leksand mitt under den gånga säsongen så var det faktiskt första gången han spelade hockey i Sverige. Där blev det sju poäng och 60 utvisningsminuter på 42 matcher för Samuelsson.