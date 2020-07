”Han skulle spela i sex decennier”

NHL:s första riktiga superstjärna var Gordie Howe och han är fortfarande en av de bästa lirare som ligan någonsin sett.

Nu berättar Johan Hedberg, som är den enda svensken att spela med 'Mr. Hockey', historien om när Howe gjorde "comeback" som 69-åring och nästan gjorde mål.

– När jag tänker på det så är det såklart en häftig sak att ha på min meritlista. Jag får använda det i min resumé samtidigt som det är ett tecken på hur gammal jag är, säger Hedberg till hockeysverige.se.



Gordie Howe, ”Mr Hockey” kallad och född 1928, debuterade i proffshockeyn för Detroit 1946. Alltså ett år efter att andra världskriget officiellt avslutats. Under sina 26 NHL-säsonger svarade han för 801 mål och 1049 assist för totalt 1850 poäng på 1767 matcher. Howe gjorde även sex säsonger i WHA för Huston och New England. Där svarade han för 174 mål och totalt 508 poäng på 419 matcher.

Han vann fyra Stanley Cup och två WHA-titlar. Sönerna Marty och Mark Howe spelade även dom i NHL och WHA. Trion spelade även tillsammans under WHA-tiden. Tredje sonen, Murray, valde dock att lägga skridskorna på hyllan efter juniortiden och utbilda sig till doktor. Gordie Howe har även en dotter, Cathy.

Första matchen Gordie spelade tillsammans med sina söner i Houston Aeros var en träningsmatch mot Los Angeles Sharks.

– Sharks hade ett väldigt tufft spelande lag och redan vid första nedsläpp var det en av deras spelare som släppte klubban och ville slåss med Gordie. Pappa vek inte undan en tum utan slog honom i huvudet. Sedan tittade han utmanande in i deras bås innan han tog sina fem minuter i utvisningsbåset. När Gordie kom in igen var det nytt nedsläpp och en ny kille som ville utmana honom. Den killen fick samma svar som den innan och blev liggande i mittcirkeln, och Gordie fick ytterligare fem minuters utvisning, berättar Marty Howe för hockeysverige.se och fortsätter:

– Hela den matchen var grinig med hur många utvisningar som helst. Gordie fick ytterligare fem minuters utvisning i andra perioden och med det fick han inte spela mer i matchen. I bytet efter blev det ett jätteslagsmål mellan avbytarbåsen.

– Min backpartner, Dunc McCallum, bröt benet i den matchen och kom efter det aldrig riktigt tillbaka som hockeyspelare. Det här var ju en intressant start på proffskarriären. Ofta minns man ju inte mycket från då man var 19 år och bara var lycklig över att få spela. Men just det här tillfället och matchen glömmer jag aldrig.

Gordie Howe var Wayne Gretzkys stora idol. Foto: Mike Blake-REUTERS



Var det mycket ”trashtalk” mot dig och Mark för att just Gordie var er pappa?

– Inte från spelarna utan det var mera från publiken. I hela mitt hockeyliv har jag fått höra att jag inte kommer bli lika bra som pappa. Det var ju inte speciellt originella kommentarer och jag blev heller aldrig ens hälften så bra som Gordie, men å andra sidan är det kanske bara tre eller fyra spelare som har varit bättre eller lika bra som Gordie.

– Jag lade i alla fall ingen energi på det utan jag var nog realistisk och lade min energi på att ha kul på isen.

”DET VAR VÄLDIGT STORT”

Efter säsongen 1979/80 valde Gordie Howe, som då var 52 år och tio dagar, att lämna proffshockeyn, men säsongen 1997/98 gjorde han comeback i en match med IHL-laget Detroit Vipers. En match som innebar att han hade spelat professionell under sex årtionden. Gordie Howe var då 69 år.



På plats under den matchen, som reservmålvakt i matchen och antagligen den enda svensk som spelat i samma lag som Mr. Hockey, fanns Johan Hedberg som gjorde sin första säsong i Nordamerika.

– Jag valde att lämna Leksand 1997 och skriva på för ett independentlag i IHL, Detroit Vipers. Jag var i Detroit fram till OS i Nagano. När jag var på OS ringde telefonen och det var någon som berättade att jag var trejdad till Manitoba uppe i Winnipeg.

– När jag kom hem från Nagano packade jag en väska och åkte upp till Winnipeg. Där hade jag det fantastiskt kul och trivdes mycket bättre där än vad jag hade gjort i Detroit, berättar nyblivne Mora-tränaren och minns tillbaka till matchen som kom att bli Gordie Howes sista proffsmatch.

– Det var väldigt stort. Gordie skulle spela i sex decennier. Samtidigt var det här min första match i Nordamerika. Ett fullsatt The Palace of Auburn Hills där Detroit Vipers spelar. Först var det en lång introduktion från Mrs. Hockey, alltså hans fru (Colleen Howe) om Gordie och så vidare. Sedan kom han ut och blev lite hyllad på isen.

– Gordie spelade i matchens första byte och gjorde nästan mål direkt, vilket är helt sjukt. Vi vann teket, bak till backarna, in i anfallszonen, Gordie in framför mål, backen sköt, Gordie styrde så pucken höll på att gå in i mål.

– Sedan blev det kontring tillbaka två mot ett eftersom Gordie inte jobbade hem (skratt). Som tur var blev det offside. Jag tror det var enda bytet han spelade.

Hann du prata något med Gordie Howe?

– Ja och han var väldigt ödmjuk, glad och surrade på som vilken hockeyspelare som helst. Han var inget större än oss andra utan det var mer att han var tacksam över att få vara med.

– Det var såklart häftigt, men samtidigt försökte vi göra oss redo för vår match. Det blev det lite speciellt eftersom ceremonin var samtidigt.

Under ceremonin stod publiken i The Palace of Auburn Hills och skrek Gordie, Gordie, Gordie…



– Det jag minns mest är ändå att hans fru höll ett långt, långt tal. Det höll säkert på en kvart. Jag tänkte att är det så här i varje match i farmarligan blir det kul, men så blev det inte.

De här bilderna är tagna med nästan 50 års mellanrum – trots det spelade Johan Hedberg och Gordie Howe tillsammans i en match. Foto: Bildbyrån



”KUL UPPLEVELSE”

Fick du en uppfattning om hur stor han var i Detroit under den tid du spelade i Vipers?

– Nu spelade inte vi i Joe Louis Arena vilket var hans jaktmarker. Vi höll till uppe i Auburn Hills så jag tycker inte att jag kände av det.

– Klart att inför och i den matchen blev jag påmind om hans storhet och var han betytt för hockeyn.

Förstod du inför matchen hur stort det var att få chansen att vara i samma lag som Gordie Howe?

– Jag personligen är egentligen inte så mycket för sådant, men självklart var det en kul upplevelse. Helt ärligt var jag nog då mer sugen på att få köra igång säsongen.

Du är antagligen enda svensk som under en tävlingsmatch spelat i samma lag som Mr Hockey, hur ser du på det 23 år senare?

– När jag tänker på det så är det såklart en häftig sak att ha på min meritlista. Jag får använda det i min resumé samtidigt som det är ett tecken på hur gammal jag är, avslutar Johan Hedberg med ett skratt.

Gordie Howe avled 10 juni 2016 i Sylvania, Ohio. Coollen Howe avled 2009.





TV: Nylanders bästa ögonblick från NHL-säsongen